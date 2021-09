Bolaños rechaza que los jueces elijan a los jueces y Casado pide su cese

La relación entre el Gobierno y el PP sigue destilando la tensión habitual y buena muestra de ello ha sido la reacción de Pablo Casado a las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazando la última exigencia de los populares para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un entrevista en la Cadena Ser, Bolaños ha vuelto ha hacer hincapié en la necesidad de “llegar a un acuerdo porque es lo que dice la Constitución. Tenemos que prestigiar la institución. No podemos tener un CGPJ bloqueado. No tienen alternativa. No vale el argumento de que no me gusta la ley. El actual modelo deriva de un pacto de estado de 2001 con el PP gobernando. ¿Ha cambiado el PP de opinión respecto al modelo? Tenemos que cumplir la ley y la Constitución. Tienen que tener un mínimo sentido de Estado”, ha destacado.

Pero ha sido una intervención posterior la que ha desatado el enfado de Casado, en la que señalaba que “ni los jueces puede elegir a los jueces, ni a los políticos los eligen los políticos. Los eligen los ciudadanos. Tiene que tener una base democrática. El Parlamento son los que han de elegir los tres poderes. La base democrática es esencial”.

El líder del PP ha respondido al rechazo del Gobierno a su propuesta, elevando el listón de sus exigencias y asegurando que “Bolaños debería ser cesado” por lo que ha considerado “un ataque a la democracia y al estado de Derecho”. “Un totalitarismo inadmisible”, ha resuelto.

Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al estado de Derecho: “no se puede hacer compartimentos estanco con los poderes del Estado” y a la independencia judicial, la Constitución y la UE: “los jueces no pueden elegir a los jueces”.

Un totalitarismo inadmisible. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 2, 2021

El PSOE, al rescate

No ha sido la única reacción, ya que desde el PSOE salían posteriormente al rescate, criticando “el golpe de tweet” del líder del PP y asegurando que “Casado utiliza las redes sociales para manipular las palabras del ministro, algo que es indignante del líder de la oposición y que debería rectificar”.

Fuentes socialistas puntualizaban que “la renovación del CGPJ no se hace a golpe de tweet” sino con “base legal, tal como mandata la constitución y la ley” para poner el acento en que “el PP la está incumpliendo”. “La realidad que sufre el órgano de control de los jueces es que lleva más de 1.000 días en funciones con más de 1.000 excusas del PP para no renovarlo”.