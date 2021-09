Vox quiere prohibir las albóndigas veganas y las salchichas de tofu: “A cada cosa por su nombre”

Ni “albóndiga vegana” ni “salchichas de tofu”, a cada cosa su nombre. Así de claro lo tiene Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, que ha llegado incluso a presentar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para regular el nombre de los productos vegetales que imiten a la carne y así prohibir este tipo de términos. Estos productos, según consta en el escrito, “son comercializados bajo una denominación inadecuada y errónea para hacer referencia a productos de origen no animal”.

Y no es que estén en contra de este tipo de productos, pero sí de su denominación, ya que consideran que ha surgido un conflicto con el sector cárnico sobre qué se denomina “carne” y otras denominaciones que “tradicionalmente han estado atribuidas a productos cárnicos como la hamburguesa, salchicha o escalope”.

Por este motivo, Vox ha solicitado al Gobierno que prohíba “la comercialización de productos a base de vegetales con las nomenclaturas propias de los productos cárnicos”. Entre ellas: la hamburguesa vegana, los “vegan nuggets”, la salchicha de tofu, la carne picada vegetal o las conocidas albóndigas veganas, entre otras.

El objetivo de esta proposición no de ley presentada por Vox es “evitar confundir al consumidor” y, en definitiva, “respetar el origen del alimento y a sus productores”. Vamos, “llamar a cada cosa por su nombre” y no caer en “publicidades engañosas” que confundan al consumidor y trasmitan información que no es veraz.

Por todo ello, reclaman que se modifique en España la normativa vigente en la UE para impedir que se utilicen nombres “asociados” a productos animales, cuando estos no lleven carne en su composición. Y no dudan en recurrir a un precedente, que ya existe en la legislación europea y que hace referencia al sector lácteo. Basta acordarse de la leche de soja o el queso de tofu.