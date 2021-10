Relanzar la agenda del partido para lo que resta de Legislatura. Rearmarse electoralmente y repensar el espacio del cambio. Esas son las claves que se han abordado durante este fin de semana en la “uni de otoño” de Podemos que se celebra en Rivas.

Los principales dirigentes del partido han desgranado durante estas cuatro jornadas cuáles deben ser las claves principales del futuro que empiezan a tejer y han aprovechado el reciente acuerdo en materia de vivienda y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con su socio en Moncloa, para exhibir sus logros en el Gobierno: de la ley de Vivienda al Ingreso Mínimo Vital o a la ley de Libertades Sexuales, la prórroga de los ERTE, la ley del cambio climático y de la eutanasia, entre otros.

Así, bajo el lema enarbolado por la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, “no nos conformamos, vamos a por más”, el partido se encamina ya a preparar la próxima campaña electoral de cara a las futuras elecciones generales en España, en 2023. El partido minoritario de Gobierno ha exhibido su fuerza en Moncloa, para, desgrana, lograr avances sociales, a los que dice que el PSOE no se ha atrevido. Es por ello que la líder de Podemos, ante su antecesor en el cargo -Pablo Iglesias- ha querido mostrar la estrategia del partido en lo que queda de Legislatura: Demostrar ante la ciudadanía -especialmente ante sus potenciales votantes y correligionarios que solo es posible un país en el que se den los avances sociales necesarios, si Unidas Podemos es primera fuerza de Gobierno en el corto plazo. “Mientras que el PSOE sea la primera fuerza los avances en derechos van a ser más lentos”, ha avisado la secretaria general.

"Hemos alcanzado un acuerdo histórico, una Ley de Vivienda que va a poner freno a la especulación, va a regular por primera vez los precios del alquiler y va a proteger a nuestra gente frente a los desahucios".



📽️ @ionebelarra en #UniDeOtoño2021



▶️ https://t.co/Gxxfv6QQmn pic.twitter.com/ZO3OwJ7Utt — PODEMOS (@PODEMOS) October 10, 2021

Que ha apostado por tejer un espacio del cambio amplio bajo el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Figura a la que el partido se pliega y liga su fortalecimiento en el panorama político, con advertencias incluidas –como la de Juan Carlos Monedero- asegurando que Unidas Podemos debe ser “la nave nodriza” del proyecto de escucha que está emprendiendo la dirigente gallega. Según la secretaria general del partido, leyes recientemente aprobadas, como la ley del “solo sí es sí” o los trabajos que el partido quiere emprender para derogar la reforma laboral, entre otros, “ya estarían vigentes” si Podemos fuera la principal fuerza de Gobierno. “Podemos señala el rumbo de Estado al PSOE”, ha asegurado Ione Belarra.

“Es evidente que un Gobierno en el que Unidas Podemos fuese la primera fuerza mayoritaria impulsaría con valentía, con fuerza y con muchísima más determinación los cambios que la ciudadanía necesita”, ha ahondado Belarra.

Ione Belarra se ha jactado en varias ocasiones de que su partido ha sido la pieza clave para armar –tras la moción de censura en 2018- una “dirección de Estado”, que a su juicio debe seguir consolidándose. De hecho, para ella, el cambio de Gobierno que supuso la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en Presidente del Gobierno, ha sido definido por la líder de Podemos como una “segunda transición democrática” que “aún no ha acabado”. “Los cambios que se han producido desde 2018 nos permiten hablar de una transición democrática que aún no ha acabado”. En esta transición, fija como objetivo prioritario llegar al horizonte republicano, que es la bandera prioritaria de Podemos. Según ha desgranado, esta república “es mucho más que no tener Rey”. “Nuestro horizonte republicano apuesta por la plurinacionalidad, democracia y la transformación económica”.

Empresa pública

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha resumido la agenda de su partido para 2030: una empresa pública para cada sector estratégico, desde la banca, la energía y las telecomunicaciones hasta la industria farmacéutica.

En 2030 una empresa pública por cada sector económico estratégico de nuestro país.



📽️ @ionebelarra en #UniDeOtoño2021



▶️ https://t.co/Gxxfv6QQmn pic.twitter.com/qXpoblemtI — PODEMOS (@PODEMOS) October 10, 2021

Para 2030, ha enfatizado Belarra, Podemos quiere “un Estado soberano”, con una empresa pública en cada sector estratégico. Porque “cuando las cosas se ponen difíciles, solo el sector público nos salva”, ha dicho.

Con su propuesta, Podemos cree que cumpliría lo que establece el artículo 128 de la Constitución: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

El artículo “reconoce la iniciativa pública en la actividad económica” y dice que “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Y en el día de la Salud Mental, Belarra ha apostado por un sistema público sanitario porque solo con él puede tratarse “esta pandemia silenciosa”, informa Efe.