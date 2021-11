La Guardia Civil de Navarra, la que va a perder sus competencias de Tráfico, presta importantes servicios durante el temporal de nieve

La Guardia Civil, que merced a los pactos entre el Gobierno de Sánchez y el de la también socialista María Chivite (apoyada por Eh BIldu)I, va a perder sus competencias de Tráfico en Navarra, ha prestado importantes servicios a lo largo del día de hoy en la Comunidad Foral. Han participado tanto agentes de la Agrupación de Tráfico como de Seguridad Ciudadana.

Entre los servicios prestados, se encuentran los siguientes:

•Auxilio de dos Peregrinos que realizaban el Camino de Santiago a la altura del término municipal de Torres del Río.

•Colisión en A 10, término municipal de Arbizu.

•Salida de Vía en NA 743, término municipal de Genevilla.

. Dos Tráiler quedan cruzados (Tijera) en la N121 A, impidiendo la circulación del restos de vehículos

•Auxilio de vehículos que no podían continuar la marcha en la NA 718, kilómetro 17. Los agentes auxiliaron en la colocación de las cadenas y limpieza parcial del asfaltoAuxilio a un vehículo que sufrió una salida de vía y fue remolcado para extraerlo a la calzada de la NA 137, término municipal de Isaba.

• Retirada de un árbol que había caído sobre la calzada dificultando la circulación por la NA 132, punto kilométrico 4,500 que ocupaba el carril sentido Tafalla

•Auxilio de dos turismos que quedaron bloqueados en la calle la Fuente S/N de la localidad de Tajonar, uno de ellos sufrió una salida de vía y fue remolcado por el vehículo de Guardia Civil para rescatarlo.

•Auxilio de vehículos que no podían continuar la marcha en la NA 718 (Urbasa), kilómetro 17. Los agentes ayudaron en la colocación de las cadenas y limpieza parcial del asfalto

“Por la situación actual provocada por las inclemencias meteorológicas (nieve), desde Guardia Civil de Navarra se pide prudencia a los ciudadanos y recomienda no circular por las carreteras de montaña, así como se aconseja a los conductores que se vean obligados a circular que extremen las precauciones en el resto de las vías”. “Evite los viajes innecesarios y en caso de tener que hacerlo, extreme las precauciones en la circulación. Infórmese de las inclemencias meteorológicas en la zona antes de iniciar el viaje, llevar el depósito de combustible lleno, llevar un teléfono móvil con batería, llevar ropa de abrigo, agua, así como algún alimento, y durante la circulación, reduzca la velocidad, suavice las maniobras, aumente la distancia de seguridad, si no lleva neumáticos de invierno, y tiene que colocar las cadenas, a ser posible hágalo fuera de la calzada y siempre en las ruedas motrices. Si el temporal le sorprende y no puede continuar la marcha, permanezca en el coche con la calefacción puesta y renueve el aire a menudo con una ventanilla parcialmente abierta”, recomienda la Guardia Civil..