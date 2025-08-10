El reproche del comandante investigado a Koldo: "Si fuera un empresario reconocido que moviera contratos perderías el culo en llamarme"

Entre los miles de audios que almacenaba Koldo García en los tres teléfonos móviles y la grabadora incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil proliferan los que le enviaba por WhatsApp el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también imputado y a quien la trama habría pagado 2.000 euros al mes para que garantizara la seguridad de sus comunicaciones.

En esas grabaciones, se suceden los reproches del agente al exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes por considerarse relegado en las prioridades de Koldo, a quien varias veces echa en cara las dificultades para poder verse.

"Si yo fuera un empresario reconocido que moviera ahí contratos con conexiones internacionales perderías el culo en llamarme", se queja en uno de esos audios -que según Koldo están sacados de contexto-. "Pero como soy un pringadillo, un muerto de hambre como dicen aquí en mi pueblo, entonces pasas de mí", apostilla. "Pero te voy a decir una cosa, el Señor está ahí arriba y lo ve todo, ten cuidado algún día te cae un rayo cerca para asustarte", ironiza.

En esa misma línea de desaliento, el guardia civil vuelve a la carga en otra grabación. "Lo peor que le puede pasar a un hombre es que su palabra no valga mucho y tú conmigo estás en ese momento". Y lamenta que le haya hecho "quedar muy mal últimamente porque no me prestas atención, porque yo ya no soy tu prioridad o no estoy dentro de tu club de amigos especiales; ya no sé si me quieres o no me quieres".

"Tú eres el macho cabrío, el hijoputa"

"Esto es como todo, en una pareja siempre hay uno que tiene unos sentimientos que afloran más que otros. En esta relación yo soy la "piba" y tú el macho cabrío, el hijoputa, y yo el buena gente, pero no pasa nada en el fondo te quiero aunque me maltrates", añade con recochineo.

Pero por lo que dejan traslucir esos audios, los reproches debían producirse en ambas direcciones. "Tú hijo puta, que yo sigo siendo el mismo", le responde el guardia civil. "Estas todo los días bombardeándome que si ya no te quiero, que si te tengo abandonado, que si ya no soy el mismo. Pues te voy a decir una cosa, que te voy a reventar la cabeza: yo, Rubén Villalba, sigue siendo el mismo y te sigue queriendo igual o más...ya me has tocado la fibra hoy...".

Tal y como publicó este periódico, Villalba se quejaba de que Koldo priorizaba sus encuentros con empresarios: "Pichita brava, tú si que no te acuerdas de mí, ni una llamada de amigo, oye cómo estas, cómo te va la vida, como no soy un empresario, ni te puedo generar negocio, ni te puedo generar dinero, ni te puedo generar contratos, pues por eso no hablas conmigo".

"Tienes que ser un pitbull, una apisonadora"

"Te reúnes con tu amigo Pepe (el constructor José Ruz, también investigado), con el de IMV, con los que tú te juntes, que lo veo de puta madre, eso es lo que tienes que hacer, tienes que ser un pit-bull, tienes que ser una apisonadora".

Un empresario, José Ruz, gerente de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) -que según la UCO tuvo en nómina a Koldo tras su salida del ministerio- al que también alude directamente otro interlocutor de Koldo en uno de esos audios: "Le di un toque a Pepe, nuestro Pepe, Pepe Ruz, para ver qué se contaba".

"Como no te aporto nada ni te voy a satisfacer tus necesidades sexuales no quieres amiguitos como yo. Tú ahora te vas a montar en el avión, te vas a ir a México una semanita a vivir la vida padre, pero tu amiguito aquí se queda", continúa ese mensaje al exasesor de Ábalos.

"Te veré paseando un carrito de bebé con un chihahua"

Otros de sus interlocutores también aluden con humor a esos cambios de hábitos de Koldo. "Estoy pensando que ya el nivel que tienes, la casita que tienes ahí en Alicante....", asegura en una de esas grabaciones un interlocutor sin identificar. "Algún día te veré paseando un carrito de bebé con un chihuahua dentro. Eso es lo último que me queda por ver de ti", afirma bromeando.

Las innumerables gestiones de Koldo afloran una y otra vez en mensajes que él mismo graba a modo de audioagenda o en comentarios que realiza el exempleado de seguridad, como este: "Me mandan para resolver el tema de Valencia". O este otro aludiendo al comisionista Víctor de Aldama: "¿A Víctor no le habrás comentado nada de factura de seis mil euros de... (ininteligible) ni nada por el estilo no?". O cuando en otro audio alguien le pregunta: "Oye, ¿tienes contacto afianzado en FCC?".