Duro alegato de una mujer saharaui contra Irene Montero por no cumplir sus compromisos

“Todos los saharauis hemos apostado por su partido, y por su señor esposo. Y en las urnas lo demostramos, si no me equivoco, 10.000 saharauis votaron a Unidas Podemos. Cómo íbamos a imaginar que nuestro hermano Pablo Iglesias nos iba a traicionar al igual que los dirigentes del PSOE. Nadie se lo imaginaba”.

Una mujer saharaui publica hoy una carta en medios próximos al Frente Polisario en la que denuncia que el partido morado, en especial la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha cumplido sus promesas de apoyo, en especial en el terreno del feminismo.

“Por medio de estas palabras le quiero comunicar mi enfado como votante de este partido, pero la indignación es tan grande que no sé por dónde empezar. Como dije antes, soy votante de su partido porque creía en ese cambio del que hablaban y más al escucharla pronunciar estas palabras: “todas las mujeres podemos sufrir el machismo, pero no todas somos feministas, el feminismo exige un compromiso radical con identificar cuáles son los culpables de la situación de precariedad que vivimos las mujeres y si no se legisla sea mujer o un hombre la que vote estas medidas es un machista””.

“Como mujer feminista veo mucha diferencia entre lo que dice y lo que hace. Pero como mujer saharaui, africana, racializada, inmigrante…… y otras cosas más ya estoy curada de espanto en lo que el feminismo se refiere. Cuando no eres blanca. Laica. De clase medio alta…… como también lo podemos resumir en: sois la teoría y somos la práctica, somos la tez morena con ojos oscuros y sois la tez blanca con ojos claros”, subraya.

Y critica a “las que escriben desde la teoría con un buen sueldo, casa pagada, privilegios……desde arriba todos podemos contemplar el suelo, pero cuantas bajan para vivirlo?”.

“Sabe cuántas mujeres Saharauis siguen intentando regularizar su situación legal?. Mujeres explotadas como internas sin apenas poder disfrutar de un día de descanso por el hecho de ser indocumentadas?”, denuncia.

“¿Sabe lo difícil que es ser el pilar de una familia indocumentada con un sueldo que no llega a mil euros? Sabe lo difícil que es ser mujer saharaui en los territorios ocupados, en los campamentos, en el exilio y siempre desde el NO PRIVILEGIO?. Quizás con estas palabras le estoy pidiendo peras al olmo porque es imposible que se ponga en la piel de una mujer saharaui”.