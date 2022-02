¿Se alistarán españoles en la Legión Extranjera de apoyo a Ucrania?

Daneses y franceses han sido los primeros, pero, hasta ahora, no se tienen noticias de que españoles se hayan sumado a la Legión Extranjera de apoyo a Ucrania que ha sido creada al efecto, según distintas fuentes consultadas por LA RAZÓN. Tal y como informó este periódico, las Fuerzas de Seguridad están atentas a algún movimiento de nacionales que se dirijan a Ucrania para combatir en uno de los dos bandos, pero, de momento, no hay nada significativo, lo que no quiere decir que españoles, a título particular, con experiencia militar, hayan emprendido ya el camino.

Según diversos tuits, ucranianos encuadrados en la Legión Extrajera francesa han sido autorizados a marchar a su país para combatir contra los rusos. Ciudadanos daneses han hecho lo propio. Las autoridades ucranianas aseguran que ya se han recibido miles de peticiones.

Según informó el Gobierno de Kiev, Ucrania había decidido crear una legión de defensa territorial internacional compuesta por extranjeros “que quieren unirse a la resistencia contra los ocupantes rusos y proteger la seguridad mundial”.

El presidente Volodymyr Zelensky dijo en su discurso que “Rusia lanzó una nueva operación militar contra Ucrania. Esta es una invasión criminal y cínica injustificada. El ejército ruso está siguiendo tácticas muy viles. Las casas residenciales destruidas por misiles y artillería son el último argumento para que el mundo detenga la invasión de ocupación. Los ucranianos tienen el coraje de defender su patria, defender Europa, defender los valores de la civilización. Sin embargo, esto no es solo la invasión de Rusia a Ucrania. Este es el comienzo de una guerra contra Europa. Contra la unidad de Europa. Contra los derechos humanos básicos en Europa. Contra todas las reglas de convivencia en el continente”, dijo Zelensky.

El presidente se dirigió a todos los ciudadanos de países extranjeros amigos de Ucrania: todos aquellos que quieran unirse a la defensa de la seguridad en Europa y el mundo pueden venir y estar al lado de los ucranianos contra los invasores del siglo XXI. De acuerdo con el Reglamento sobre el Servicio Militar en las Fuerzas Armadas por parte de Extranjeros y Apátridas, aprobado por el decreto presidencial ucraniano No. 248 del 10 de junio de 2016, los extranjeros tienen derecho a unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania con contratos de forma voluntaria. También pueden unirse a las fuerzas de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Para el registro en la Legión y para todos los detalles, es necesario contactar a los agregados de defensa de las Embajadas de Ucrania en los respectivos países. La web de la legación en España está, desde ayer, aparentemente inoperativa y el sábado, cuando la consultó LA RAZÓN, no había sido actualizada desde el mes de diciembre.