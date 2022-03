El PP da a los afiliados voto directo para elegir a Feijóo

Aunque es el único candidato que se ha presentado para liderar el PP, y a pesar de que los estatutos dicen que no era necesario, el Comité Organizador del Congreso (COC) ha decidido que pondrá dos urnas en las sedes del partido para que los afiliados voten el próximo lunes, de forma directa, a Alberto Núñez Feijóo como su líder. Este paso no es necesario porque el voto directo de las bases está previsto para elegir precandidatos entre varios y, además, Feijóo había recibido el aval de más de 55.000 afiliados. Sin embargo, el presidente de la Xunta y candidato ha sido quien lo ha pedido expresamente; una opción que no descartó el presidente del Comité Organizador, Esteban González Pons el pasado lunes y que barajaba según el entusiasmo que hubieran plasmado las bases en cuanto a ganas de participar.

Aunque en el PP son los compromisarios, a su vez votados por los afiliados, quienes eligen formalmente al presidente del partido, el Comité Organizador del XX Congreso Extraordinario Nacional del PP decidió que también los afiliados cuenten con voto directo, algo que Pons destacó como una forma de que sea un congreso con un toque más dulce.

González Pons explicó que los estatutos del PP prevén que con una sola candidatura «no sea necesaria la votación de los afiliados en urnas» y solo elijan los compromisarios, pero el COC pone la urna porque Feijóo lo ha solicitado para que «todos los afiliados inscritos puedan participar».

Será el próximo día 21, en todas las sedes del PP donde habrá urnas para que los afiliados se pronuncien. Para ello será necesario que se inscriban antes para participar en el proceso y estén al corriente de pago de sus cuotas. Además de al candidato, elegirán a los 3.099 compromisarios -de entre los que se han presentado para serlo- que serán quienes les representarán en el cónclave.

González Pons pidió a los afiliados «la máxima implicación», que se inscriban y voten el lunes 21, porque es «un día importante». «Sois la fuerza de este partido. Estamos recuperando la ilusión», «juntos, con Feijóo lo haremos bien», recalcó a través de su cuenta de Twitter. El voto de los afiliados permitirá conocer el grado de adhesión de las bases o, al menos, de los militantes inscritos en el XX Congreso Nacional, pero no será hasta el 1 de abril, con el voto de los compromisarios en el cónclave de Sevilla, cuando Feijóo sea elegido formalmente presidente del PP.