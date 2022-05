Gabriel Rufián se ríe de los policías que detuvieron al conocido ultra “Niño Skin”

Antonio Menéndez, alias “Niño Skin”, uno de los líderes más destacados de los Ultra Sur y con un amplio historial delictivo, se entregó el pasado viernes en una comisaria de Madrid al saber que estaba siendo buscado por varios delitos de lesiones, uno de ellos agravado, y daños en un establecimiento de hostelería en Vigo. Hechos que se produjeron el pasado 2 de abril en Vigo, justo antes de que comenzase el partido que enfrentaba al Celta de Vigo y al Real Madrid.

Una noticia que la Policía Nacional, a través de sus redes sociales, ha querido hacer pública, no con mucho éxito, ya que desde el primer momento eran muchos los que criticaban que el detenido no llevase puestas las esposas. Y es precisamente este hecho el que ha llevado al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, a mofarse de los agentes o, al menos, eso parece.

Quién es de los 4? https://t.co/bmOnMRbkZq — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 24, 2022

Apenas cinco palabras, si tenemos en cuenta ese 4, le han bastado a Gabriel Rufián para indignar, una vez más, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que ya venían “calentitos” de la semana anterior. Hay que recordar que hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tuvo reparos en llamar “piolines” y descalificar así a los policías y guardias civiles enviados a Cataluña durante el referéndum ilegal de Cataluña.

Dicho esto, no se sabe bien si Rufián simplemente se mofa del hecho de que el “Niño Skin” no lleve las esposas o va más allá y no distingue entre policías y neonazis. Sea cual fuere su intención, ninguna de las dos es buena, su burla ya ha tenido respuesta. El sindicato policial JUPOL, en esa línea humorística empleada por el dirigente de ERC, se ha ofrecido a ayudarle en las tareas de identificación: “Le ayudamos, será la persona que no porta el chaleco identificativo de Policía Nacional”. Eso sí, también le han recordado aquello que dijo Rufián en 2015 sobre abandonar su escaño en 18 meses y tal. Un comentario que parece haberle hecho gracia al dirigente catalán, que lo compartía en sus redes.