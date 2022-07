Sánchez: “Hay que mantener viva la memoria para que la sociedad no olvide”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado hoy en el homenaje a Miguel Ángel Blanco que ha tenido lugar en Ermua. El jefe del Ejecutivo ha intervenido en el acto para honrar su memoria, asegurando que aquel 13 de julio, “cuando llegó la peor de las noticias”, todos recordamos dónde estábamos. Un momento que es “historia de nuestro país, historia de nuestra democracia” y en el que “nació un frente común contra la injusticia y la barbarie, el de la ciudadanía vasca que, cansada de sentir miedo, se enfrentó al terrorismo”.

El presidente ha recordado la unidad de las “manos blancas llenas de paz”, las de millones de personas en manifestaciones masivas en las que “juntos exigimos justicia, paz y libertad” y de un punto de inflexión, ese espíritu de Ermua, con el que se trasladó que “nunca más tendríamos miedo ni nos quedaríamos en silencio ante la barbarie”. “La memoria colectiva es la de todos y cada uno de nosotros, atravesada por lo que sucedió en aquellas horas de sádico ultimátum”, ha señalado. Sánchez ha recalcado que entonces, “algo nos cambió para siempre, configurando un país distinto que nunca más se doblegaría”.

El presidente se ha felicitado de que recientemente se hayan cumplido 10 años desde el fin del terrorismo, en los que se ha buscado reconstruir todo lo que se había intentado destruir, pese a que los asesinos no consiguieron ninguno de sus objetivos. “Si hoy Euskadi es diferente, es por todos los que apostaron por vivir en paz”, ha destacado. Sánchez ha puesto en valor que muchos jóvenes de hoy no habían nacido cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Una generación que hoy crece sin haber vivido cercada por el terrorismo, por ello, considera que “hay que seguir contando esta historia, hay que mantener viva la memoria para que la sociedad no olvide”. Por Miguel Ángel y por todas las víctimas.

En este sentido, el presidente ha recordado que se han puesto en marcha iniciativas como la de Memoria y prevención del Terrorismo, que lleva a las aulas testimonios de víctimas. También la inauguración del centro memorial, “que busca preservar y difundir los valores que encarnan y encarnáis las víctimas”. “La paz nos ha costado mucho dolor”, ha terminado Sánchez.