86 años del asesinato de Calvo Sotelo, el crimen que desencadenó la Guerra Civil española

En la madrugada del 13 de julio de 1936, el diputado monárquico fue asesinado. Un suceso que se convirtió en el antecedente inmediato de de la Guerra Civil, la etapa más trágica de la historia de España. Fue precisamente su muerte la que forzó el levantamiento del 18 de julio, aunque el propio Calvo Sotelo intentó convencer al general Francisco Franco de que tuviera lugar días antes, tras las elecciones de febrero de aquel año que vaticinó una victoria del Frente Popular.

Un crimen que provocó la Guerra Civil

Nacido en Tuy (Pontevedra), Calvo Sotelo se trasladó a Zaragoza para estudiar Derecho. Allí consiguió cierta popularidad al fundar una revista de humor en la Facultad, y sobre todo, al obtener la Matrícula de Honor en Derecho Romano. En Madrid, obtuvo un doctorado de 1914 y posteriormente ingresó en 1916 en el Cuerpo de Abogados del Estado, iniciando así su actividad política dentro del partido de Antonio Maura.

Su primera obra escrita fue, precisamente, “El proletariado ante el socialismo y el maurismo” (1917). Durante los siguientes años, ascendió tanto en su carrera profesional como en las filas del partido maurista, con el que consiguió un acta de diputado en el año 1919, así como el puesto de gobernador civil de Valencia en 1923.

Antes, en 1915, fue nombrado secretario de la Sección de Ciencias Políticas y Morales del Ateneo de Madrid, cargo que le proporcionó la oportunidad de contactar con la intelectualidad del momento. Una influencia reflejada en su segunda obra, “La doctrina del abuso del derecho subjetivo” (1917).

Con la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, se inscribió a Unión Patriótica, con la que participó en el Gobierno hasta la crisis de 1929, con la que se vio obligado a dejar su cargo. En 1925, fue nombrado ministro de Hacienda y pretendió realizar la reforma del sistema económico español, tratando de incorporar las nuevas pautas mundiales.

Sus decisiones más importantes fue la creación del Monopolio de Petróleo (CAMPSA), la creación de los Bancos de Crédito Local, Exterior de España e Hipotecario, la promulgación de la Ley de Contrabando y Defraudación o la nacionalización de varias empresas, así como su intento de reforzar la inspección tributaria.

Un exilio en Francia y un regreso para renovar el país

Tras el estallido de la República, se vio obligado a exiliarse hasta 1934, cuando la amnistía del Gobierno de Samper le permitió volver al país. En su vuelta, se propuso llevar a cabo la creación de un amplio grupo político, afecto a la monarquía, de carácter renovado, en función de sus nuevas orientaciones y contactos con el autoritarismo francés y el fascismo de Mussolini, que aglutinase a todos aquellos grupos y sectores contrarios al régimen democrático y republicano imperante.

No obstante, en las elecciones de 1936, no obtuvo el resultado esperado, ya que gran parte de sus posibles votantes apoyó a la CEDA de Gil Robles. No obstante, fue elegido diputado por Orense.

En la madrugada del día 12 al 13 de julio, tras el asesinato del republicano José del Castillo, fue sacado de su domicilio mediante engaño y asesinado en una camioneta de la Guardia de Asalto. Su muerte fue considerada como la gota de agua que colmaba el vaso de la paciencia patriótica.

Poco antes de su asesinato, pronunció un discurso que parecía anticipar su destino: “Es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio”, afirmaba ante Dolores Ibarruri, diputada comunista. “Has hablado por último vez”, fue la respuesta recibida y atribuida a esta parlamentaria.

Presente en el Debate sobre el Estado de la Nación

Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, los políticos se reúnen en el Congreso de los Diputados en unas fechas que coinciden, tristemente, con el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Pero el líder de VOX, Santiago Abascal, recordó en su intervención de ayer otro grave efeméride: el crimen que acabó con la vida de José Calvo Sotelo, del que hoy se cumplen 86 años.

“Este es un Gobierno sostenido en la mentira. En la mentira de la Memoria Histórica, olvidando, por ejemplo, a Calvo Sotelo, y lo digo en la víspera del crimen que le asesinó y desencadenó la Guerra Civil -cometido, por cierto, por milicias socialistas-”, dijo frente a la Cámara Baja el político de este grupo parlamentario.

🏛🇪🇸 @Santi_ABASCAL único político que recuerda en el Congreso a Calvo Sotelo en vísperas de su asesinato a manos de las milicias del PSOE.#DebateEstadoDeLaNación pic.twitter.com/AzkFoTTWqX — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 12, 2022

Así, Abascal relacionaba el crimen con el asesinato, a manos de ETA, de Miguel Ángel Blanco, culpando a la izquierda española. “Un gobierno sostenido en el blanqueamiento a ETA, usando nada más y nada menos, durante estos días, la figura de Miguel Ángel Blanco. Ambos son crímenes, uno de ellos cometido por el Partido Socialista y otro por una organización terrorista, separatista y socialista”, decía.

“Ustedes son los émulos del viejo y criminal Frente Popular. Esos crímenes no se van a olvidar con ninguna ley sectaria aprobada en esta Cámara”, agregó.