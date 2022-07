Tres detenidos por agredir a un ertzaina fuera de servicio en Vitoria

Nuevo hostigamiento contra los ertzainas en menos de una semana. Si el pasado jueves una joven denunciaba que la comparsa de Mutriku -municipio donde reside- le había impedido participar en las actividades festivas por su profesión, esta vez ha sido la agresión a un agente del País Vasco.

Tres hombres, de 21, 22 y 25 años de edad, fueron detenidos en la madrugada de ayer en Vitoria-Gasteiz después de increpar y agredir a ertzaina que se encontraba fuera de servicio, según informó el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron hacia las 21:25 horas del domingo en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz, cuando un ertzaina que disfrutaba de su tiempo de ocio comenzó a ser insultado por tres jóvenes que le instaron a marcharse del lugar.

Una de estas personas agredió al agente fuera de servicio que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario debido a las lesiones que presentaba.

Agentes de la Comisaría de Vitoria-Gasteiz iniciaron las labores de investigación con el fin de identificar y detener a los agresores, que finalmente fueron detenidos por su implicación en los hechos, y conducidos a dependencias policiales para dar inicio a las diligencias pertinentes.

Finalmente, los tres hombres detenidos esta madrugada en Vitoria quedaron en libertad con cargos.

Desde el sindicato de la Ertzantza, ErNE, el secretario general, Sergio Gómez de Segura, reclamó una respuesta «clara y contundente» de la Justicia ante las agresiones. Gómez de Segura indico que espera que sean «dos casos puntuales» y que no sea un «reflejo de lo que va a haber en las siguientes fiestas» porque sería «un problema serio».

El representante de ErNE subrayó que, tras la pandemia, el principio de autoridad ha quedado «un poco reducido por decisiones judiciales y políticas» y pidió «respeto por la policía» y que se les «deje trabajar de la mejor manera posible».

Sergio Gómez de Segura reclama que haya «un respaldo» por parte de la instituciones al trabajo de los agentes, porque «si no hay ese respeto por ese trabajo, luego en la vida privada se pueden dar estas disfunciones y que la gente no pueda salir por el espacio público y festivo». «Todos tenemos derecho a salir y no nos tenemos que esconder de nada. No lo van a conseguir», agregó.

El secretario general de ErNE pidió que la justicia trate estos casos como si les ocurriera a alguien de ese ámbito. «En sede judicial si alguien insulta a su señoría o se mete con el fiscal, la respuesta es clara y contundente y nosotros pedimos exactamente lo mismo», agregó. Por último, indicó que van a poner a disposición de todos los afiliados y compañeros de la Ertzaintza y la Policía Local los servicios jurídicos de ErNE por si los precisan, informa Ep.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, calificó de «sectarias e inaceptables» las agresiones a ertzainas y expresó su deseo de que «determinadas formaciones políticas dejen de mirar hacia otro lado ante estos sucesos».

En un mensaje en redes sociales, Urkullu aseguró que el «acoso y los ataques» que se están produciendo estos días contra ertzainas fuera de servicio responden «a una actitud inaceptable» que ha condenado «con total rotundidad». También el alcalde de Vitoria mostró su condena ante la «inaceptable» agresión.