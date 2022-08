Iturgaiz insta al gobierno vasco a “resarcir moral y socialmente” a los exiliados por culpa de ETA

El PP vasco ha felicitado a la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) que sigue con su cerco judicial a los terroristas que estuvieron al frente de ETA por su supuesta responsabilidad, por autoría mediata, en los atentados cometidos bajo su mando y ha interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra diez exjefes de la banda criminal por asesinato, coacciones y amenazas terroristas por el atentado que costó la vida al concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa el 4 de junio de 2000.

Carlos Iturgaiz ha alabado hoy la querella presentada y ha trasladado “todo el apoyo” de los populares vascos. Asimismo, destacó que “hay una realidad que algunos han intentado esconder, la de que hubo mucha gente que tuvo que coger las maletas y marcharse del País Vasco porque los criminales de ETA les obligaron a exiliarse” mientras otros, ni siquiera pudieron hacerlo porque fueron asesinados, recordó.

Ante esto, Iturgaiz aseguró que “la sociedad vasca y el Gobierno Vasco” tiene la obligación de “resarcir moralmente y socialmente” a toda esa gente que tuvo que marcharse por culpa de la banda terrorista ETA, “a los que hicieron un exilio forzoso porque jamás quisieron marcharse”. “No se podría completar el relato si no ponemos en el respeto que merecen”. Además, destacó que “se les faltó a su dignidad y a sus derechos humanos, viendo cómo les amenazaban”.

Por ello, el presidente del PP vasco ha instado al Gobierno vasco a aprovechar las vacaciones de verano como “una oportunidad” para que algunos partidos “reflexionen” y ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu que lleve a cabo esa reflexión sobre los pactos que están teniendo. “Los pactos que hace el PNV con determinados partidos son perjudiciales para la sociedad vasca. Están haciendo que, evidentemente, los ciudadanos vascos sean cada día más pobres, como en el resto de España”.

El vicesecretario de organización territorial del PP, Miguel Tellado, en su visita a San Sebastián tildó de “muy grave” que EH Bildu no condenara el acoso y agresión contra Mikel Iturgaiz -hijo de Carlos Iturgaiz. y una amiga cuando se encontraban en las fiestas del barrio de Romo en Guecho. “Lo que ha sufrido el hijo de Iturgaiz es una forma de violencia que no se puede tolerar y, o lo condenan o lo avalan”. Por ello, los populares piden que se condene “sin ambigüedades”. Bildu no lo ha hecho, pero, apuntó Miguel Tellado, “lo grave es que el presidente del Gobierno está en manos de partidos que no creen en España, que desafían permanentemente al Estado. Reprobable es que Bildu no condene y que una vez que no lo hace, el Gobierno siga blanqueando a un partido que no condena todos los tipos de violencia, dejando claro cuál es su tipo de posición”.

Asimismo, Tellado ha pedido al PNV “sensatez” y que no respalde las políticas equivocadas de Sánchez porque “tan responsable es el Gobierno que adopta medidas erróneas como los partidos que las apoyan”, en relación a las medidas que apoyan en el Congreso de los Diputados.