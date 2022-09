Feijóo, a Sánchez: “Nunca seremos socios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país”

Alberto Núñez Feijóo ha acudido al Senado con la voluntad de tender la mano a Pedro Sánchez pese a que pueda conllevarle un desgaste en la carrera por vencer en la próxima cita electoral y pese a que las relaciones están prácticamente rotas entre los dos principales partidos de España. El líder del PP ha augurado un escenario de deterioro económico y problemas sociales para España en el próximo año (antes de las elecciones generales de diciembre de 2023) y ha pedido al presidente del Gobierno que se apoye en los populares de aquí al final de la legislatura y rompa con Podemos, ERC y Bildu. “Nunca seremos socios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país”, ha afirmado Feijóo.

Sánchez, en su turno de réplica, ha rechazado la mano tendida del presidente del Gobierno, salvo para acuerdos puntuales de Estado. El presidente del Gobierno ha sostenido que no es partidario de los gobiernos de concentración porque “anula la dialéctica que debe haber en una democracia” y “empuja el descontento fuera de los limites del sistema”. “Sí soy partidario del diálogo leal y la búsqueda de acuerdos en asuntos de Estado”, ha afirmado.

Feijóo ha criticado que Sánchez no haya aceptado ninguno de los cinco pactos ofrecidos a Sánchez y ha defendido que el PP ha apoyado las “medidas adecuadas” (ha votado en contra tan solo de dos de los 11 decretos votados en el Congreso). “No es verdad que usted actúe de la única forma que puede. Nadie cree en España que sea más constructivo pactar con Bildu que con el PP”, ha afirmado Feijóo. “Señor Sánchez, rompa con sus alianzas. Cese a los ministros que no ha nombrado. A los ministros que no están a la altura. Busque apoyo en la mayoría alternativa para acabar la legislatura”, ha sentenciado, después de que Feijóo haya reconocido que sí está dispuesto a “desgastarse” electoralmente por España, al ofrecer pactar con el Gobierno, pero ha augurado que Sánchez “no estará dispuesto a desgastarse en el tiempo que le queda en el Gobierno”. “Señor Sánchez, decida cómo y con quién quiere afrontar este año tan complejo”, ha señalado.

Todo ello, a pesar de que el líder de los populares también ha recordado la campaña de insultos y descalificaciones a lo largo de este verano por parte del Gobierno. Algunos de ellos, los ha citado Feijóo (”Feijóo es como Trump”, “Feijóo es un ignorante” o “Feijóo es un catastrofista”) y ha replicado: “Sus improperios dicen más de usted que de mí”, ha señalado, tras comparar la “docilidad” con los independentistas con la “agresividad” que mantiene con el PP. “Decir que a mí me han puesto las empresas españoles es un insulto a la democracia española y a los militantes del PP, es lamentable”, ha afirmado

Feijóo también ha cargado contra la deriva económica de España con Sánchez al frente del Gobierno y ha dado algunos datos: el encarecimiento del gas está amenazando el cierre de algunas industrias (cerámica, aluminio o acero); el paro en España dobla a la media de la Unión Europea pese al triunfalismo del Gobierno; el PIB sigue sin alcanzar los niveles prepandemia pese a que España sea el país que más crezca este año en la UE; y, la deuda pública ha crecido el doble que en los países de la UE con Sánchez en la Moncloa.

Sánchez ha dicho posteriormente que es tan “difícil pactar con el PP” porque el PP “no quiere pactar”, y ha acusado a los populares “de no haber presentado ninguna propuesta seria”. También, el presidente del Gobierno ha intentado continuar con la campaña de desprestigio sobre Feijóo y ha recordado algunas frases polémicas del líder popular acusándole de “mala fe e insolvencia”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que estudia las propuestas energéticas del PP, aunque las ha descartado porque cree que no son de utilidad y ha emplazado a un pacto de Estado en este ámbito. Si bien, si ha reconocido que hay un grupo de medidas que comparten, como la rebaja del IVA del gas o la luz, o el impulso a las energías renovables. En este sentido, le ha emplazado a que voten a favor en estas medidas que comparten.