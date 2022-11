Policías y guardias civiles a la “gresca” sobre cuál de los dos cuerpos es el más antiguo

Policías y guardias civiles a la “gresca” sobre la fecha de fundación de cada cuerpo, sobre cuál de los dos es más antiguo.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha emitido un comunicado en el sale al paso del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la Unión de Oficiales de la Benemérita contra el dreceto del pasado 3 de agosto “por el que se creaba y regulaba la Comisión Nacional para el Bicentenario de la Policía Nacional.

¿Su objetivo?--recuerda-- “se conmemorarán los principales episodios de la historia de esta institución policial, su imagen ante la ciudadanía, el sentimiento de pertenencia entre sus miembros y su reconocimiento como operador de referencia en la seguridad pública, tanto a nivel nacional como internacional”.

Tan sencillo como eso. Celebrar dos siglos de trabajo y sacrificio de decenas de miles de compañeros al servicio de los españoles, subraya CEP.

“Pues a alguien no le ha sentado nada bien esto. La Unión de Oficiales (de la Guardia Civil), tres meses después de aprobarse esa norma, se ha ido al Tribunal Supremo para recurrirla. No hay en juego ni un solo interés profesional para los guardias civiles. Ni uno. Y a pesar de ello, han preferido poner en tela de juicio un aniversario que no afecta más que al ego de algún ‘historiador’ obsesionado y trasnochado”.

“La demanda judicial es una falta de respeto a la Policía Nacional y a quienes formamos parte de este Cuerpo. Siempre hay tiempo de rectificar los errores y desde CEP instamos a sus autores a que lo hagan cuanto antes”, requieren.

En un artículo publicado en LA RAZÓN por el coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez, este mando sostenía que el contenido dicho decreto " no se ajusta al rigor de la verdad histórica. Su mera lectura puede inducir a error y hacer creer al lector que nuestra Policía Nacional va a cumplir doscientos años de existencia y ello no es correcto, siendo conveniente aclararlo”.

Y agregaba: “en 1824 se creó, por iniciativa de Fernando VII, la Policía General del Reino. Y dicho Cuerpo constituye un antecedente histórico de la Policía Nacional pero también lo es de todas las instituciones de seguridad pública que se crearon posteriormente. Incluso de la Guardia Civil, la cual, a decir verdad, es la única que, desde su creación en 1844, sí que ha permanecido ininterrumpidamente, bajo el mismo nombre y credo, velando por el orden y la ley. Hay que significar que un antecedente histórico no entraña que exista un cordón umbilical ni que una institución sea fruto de la transformación de la que le ha precedido en el tiempo”.

“No es el momento de profundizar en algunas de las veleidades de la Policía de Fernando VII, creada en defensa de su régimen absolutista, para indicarle, tras acabar con el Trienio Liberal por la fuerza de las armas, “los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de discordia, …”. Dicha Policía no constituyó el primer antecedente de una institución de seguridad pública española. De hecho, podríamos remontarnos unos cuantos siglos más y llegar hasta la Santa Hermandad. Instituida por la reina Isabel en 1476, fue citada expresamente en la ley de 1940 que reorganizó “el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil”, como su antecedente histórico primario”.