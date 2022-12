El Gobierno rectifica la Ley del “solo sí es sí” para evitar las rebajas de penas

Más de medio centenar de rebajas de penas a agresores sexuales después, el Gobierno reacciona y rectifica. Sin esperar a la decisión definitiva del Tribunal Supremo, como habían señalado, PSOE y Podemos han dado un paso al frente. Incorporan así un párrafo adicional a la exposición de motivos de la reforma del Código Penal para facilitar “la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada”, esto es, se introduce el “ajuste técnico” ya anunciado para incentivar una “aplicación correcta” de las modificaciones del Código Penal que han venido aparejadas a la nueva ley del “solo sí es sí” y que han provocado una cascada de revisiones a la baja de sentencias.

El movimiento de los partidos que conforman la coalición se produce después de una negociación con el Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero y que no estaba dispuesta a retocar la norma. Ahora, se recuerda que siguen vigentes las disposiciones que limitan la capacidad de los tribunales para revisar a la baja una condena si puede imponerse también con la nueva ley. “No se considerará más favorable el nuevo Código Penal cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código”, reza el texto.

El Ejecutivo busca así desactivar una polémica que lleva viva ya un mes, con la consiguiente alarma social que ha generado el goteo de excarcelaciones y rebajas de penas a agresores sexuales. En un principio, el PSOE se abrió a retocar la ley y dotarla de la seguridad jurídica que fuera necesaria para evitar los efectos perversos que estaba provocando una norma dirigida a proteger a las víctimas. Sin embargo, desde Unidas Podemos presentaron una férrea resistencia a tocar el texto y cargaron contra los jueces, a quienes tildaron de “machistas” y “fachas con toga”, por hacer una “interpretación reaccionaria” de la ley.

En Moncloa habían optado por esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciase y unificase doctrina. El Alto Tribunal hizo una primera aproximación en la revisión de la sentencia del “caso Arandina”, en la que avaló las rebajas de penas, al imponer una condena de un año menos del que pedía la Fiscalía porque entendía que había que aplicar la norma más favorable, que es la Ley del “solo sí es sí”. Tras este varapalo, que el Gobierno no esperaba, el pasado 6 de diciembre, en los corrillos del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el propio presidente Sánchez se abrió a retocar la norma para cegar la vía de agua que se había abierto. Emplazaba, no obstante, a esperar al pronunciamiento definitivo del Supremo sobre la Arandina, pero no han querido agotar este plazo y han actuado antes.