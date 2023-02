Podemos reta al PSOE con un acto en defensa de la ley del «sí es sí»

Podemos agita la calle y la confrontación pública. En medio de las discrepancias con su socio de coalición a raíz de la ley del solo sí es sí, el socio minoritario de la coalición de gobierno organiza un acto este domingo en Madrid para reclamar que el consentimiento continúe siendo el eje central de esta Ley, gracias a la cual ya se han revisado a la baja más de 387 condenas. Justicia e Igualdad llevan meses dándole una vuelta a la normativa cuya aplicación está desgastando al Gobierno, sin embargo, todavía no hay acuerdo ni posible fecha para que se materialice respecto a los cambios que se deberían aplicar.

Según anunció el pasado lunes la portavoz socialista, Pilar Alegría, el socio mayoritario de la coalición tiene intención de presentar una proposición de ley para que no vuelvan a rebajarse las penas en el futuro, sin embargo, los morados subrayan que su propuesta de recuperar las penas previas en los casos de violencia e intimidación para atajar las condena sería «cargarse la ley».

Mientras el tiempo apremia para evitar que sigan reduciéndose las condenas a violadores y maltratadores, el madrileño Círculo de Bellas Artes será el escenario en el que Podemos redoble su presión al PSOE, coincidiendo con la negociación que ambas fuerzas están manteniendo de cara a la reforma conjunta.

Bajo el lema «¿Consentiste o no? Solo sí es sí», la reivindicación contará con la participación de la líder de la formación y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, además de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell y el despacho Olympe Abogados. Previsiblemente el acto brindará la oportunidad a los líderes morados de intensificar sus ataques a la futura modificación de la Ley, así como de escenificar las abismales diferencias que le separan con su socio en este tema, que está rasgando las costuras de la alianza de Gobierno.

Con las espadas en alto, ayer la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, insistió en que su formación está trabajando «para que el PSOE no ceda a la presión del PP» para «volver al modelo anterior» y pidió a su socio que «resista» y «aguante». La líder morada espera un acuerdo entre los socios de Gobierno y que no se produzca una reforma unilateral por parte de los socialistas, pero reconoció que este acuerdo aún no está sobre la mesa. Según explicó, se está «trabajando a todas horas» para proteger el consentimiento, que la ministra de Igualdad «trata de proteger con todas sus fuerzas». La también titular de Derechos Sociales volvió a repetir ayer que el «problema» de la norma es «de aplicación» y «por una minoría de jueces». Una idea que también repitió Montero el pasado miércoles en una entrevista en Telecinco en la que señaló, nuevamente, a los jueces como responsables del goteo continuo de rebajas de condenas.

En la parte socialista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subrayó ayer que ambos equipos trabajan «con intensidad» para retocar «lo antes posible». No obstante, evitó aclarar si la idea con la que trabajan en Moncloa es que la proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí se registrará hoy en el Congreso de los Diputado y tampoco quiso avanzar si el PSOE la elevará a la mesa en solitario si no llega a un acuerdo con Unidas Podemos. «Seguimos trabajando. Vamos a dejar que los equipos trabajen con intensidad y tranquilidad, que sigan trabajando con discreción. Es un tema muy importante al que tenemos que dar una solución lo antes posible y hacerlo con mucho rigor», se limitó a decir.

Entretanto, los populares quieren acelerar la reforma y, para ello, presionan al Gobierno para que su propuesta legislativa se pueda votar ya el próximo martes, en el primer pleno ordinario, sin embargo, los socialistas se oponen porque quieren presentar su propia ley acordada con Podemos.

Todo apunta a que, pese a la rapidez de la que se habló a comienzo de esta semana, los plazos se podrían alargar más, porque entre PSOE y Podemos no hay visos de que pueda haber un acuerdo pronto por el deterioro en el clima de negociación en las últimas horas con intercambios de reproches que ponen la unidad de la coalición en máximo riesgo.

Este tira y afloja entre los dos socios se suma a otras discrepancias en el Ejecutivo como la relacionada con la ley de Bienestar Animal, impulsada por el ministerio de Belarra y que tiene a los perros de caza en el punto de mira a raíz de su exclusión de la normativa. Además, el cambio de política del Gobierno respecto al Sáhara fue un punto de inflexión entre los socios de la coalición. Ese viraje resolvió la crisis entre España y Marruecos, pero, en paralelo, generó un cisma entre PSOE y Unidas Podemos por el apoyo gubernamental al plan autonomista de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. A día de hoy, sigue siendo uno de los focos de discrepancia que vuelve a evidenciar la difícil relación entre los socios en cuestiones sensibles o de Estado. Prueba de ello es la ausencia de los ministro morados en la Cumbre de Alto Nivel (RAN), que se celebró estos días en Rabat después de ocho años.