El 64 por ciento cree que el Gobierno falla en inmigración

La inmigración preocupa cada vez más a los españoles. La llegada descontrolada de decenas de miles de personas a nuestras costas durante el último año además del acalorado debate político relacionado con la acogida de los menores entre las distintas comunidades está calando entre los ciudadanos que, tras la entrada de 35.456 inmigrantes de forma irregular en España hasta el 31 de agosto, consideran que la inmigración es un problema de seguridad y reclaman, por lo tanto, un mayor control de las fronteras. El sentir general entre la ciudadanía es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que cuando llegó a Moncloa en 2018 decidió acoger al barco «Aquarius» para imprimir su propio perfil en este asunto, no está haciendo lo suficiente para atajar la crisis migratoria. Es más, la ciudadanía considera que el presidente está dejando solas a Canarias y Ceuta, principales focos migratorios. La preocupación por este fenómeno no entiende de colores, ya que tanto los votantes del PP como los del PSOE coinciden en subrayar la magnitud e inquietud con este fenómeno. Estas son las principales conclusiones de la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, elaborada entre el 2 y 7 de septiembre, en la que también se pregunta por otros asuntos como la declaración de emergencia o la convocatoria de la conferencia de presidentes.

Seis de cada diez encuestados (64,8%) asegura que Pedro Sánchez no está haciendo lo suficiente para responder a este fenómeno frente al 22,2% que avala su gestión y un 13 % que no tiene una opinión formada. Los más críticos son los votantes de Vox, que con un 97,3% cargan contra la inacción del Ejecutivo central. Le siguen los votantes del PP, con un 91,8%, sostienen que Sánchez no está respondiendo con agilidad a esta este fenómeno que lleva años colapsando los recursos de acogida nacionales. En cuanto a los socialistas, las opiniones están muy ajustadas entre quienes creen que sí está haciendo lo suficiente (40.7%) y los que no (39,0%). En el lado contrario, los votantes de Sumar son los más generosos a la hora de valorar las decisiones del gobierno. Para el 64,0% está haciendo lo suficiente frente al 12% que piensa lo opuesto. En lo que absolutamente todas las formaciones políticas coinciden es en afirmar que se está dejando sola a Canarias. Siete de cada diez encuestados (70,8%) así lo cree. Tanto los votantes del PP (91,1%) como los de Vox (94,6%) lo piensan con rotundidad mientras que los votantes del PSOE (50,8%) y Sumar (55,2%) , pese a que la mayoría también lo considera, lo hacen con menos vehemencia. Un sentimiento similar comparten los encuestados al preguntarles si se replica ese abandono en la ciudad autónoma de Ceuta. Un 68,6% cree que así es. Por partidos, todos excepto el PSOE, así lo manifiestan. Los votantes del PP de Alberto Núñez Feijóo lo afirman con el 89%, los de Vox con el 86,5%; los de Sumar 51,8% y el PSOE 47,5%. Los datos reflejan, por lo tanto, que los constantes gritos de auxilio de los presidentes autonómicos, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y Juan Jesús Vivas (Partido Popular) , reclamando más recursos para la acogida están completamente justificados. Cabe recordar que Interior, Inclusión y Migraciones, Asuntos Exteriores y Juventud e Infancia son los cuatro departamentos con competencias en inmigración, campo en el que también colaboran otros como el de Transportes, al que está inscrito Salvamento Marítimo, encargado de los rescates en el mar.

No sorprende, por lo tanto, que también haya unanimidad entre los votantes de las distintas formaciones políticas a la hora de reclamar la convocatoria de la conferencia de presidentes para tener más en cuenta la opinión de los dirigentes autonómicos. Ocho de cada diez encuestados considera que Sánchez tendría que llamarles. Una medida que respaldan el 89,7% de los votantes del PP, el 86,5% de los votantes de Vox, el 83,6% de los de Sumar y el 78% de los socialistas. En la misma línea, la mayoría de los participantes en este estudio demoscópico (79,5%), independientemente de su elección política, considera que las fuerzas parlamentarias deberían lograr un pacto de Estado en inmigración. Así lo piensa el 90,4% de los votantes del PP, el 81,4% de los del PSOE, el 78,4% de los de Vox y los 64% de los de Sumar.

En la misma línea, el 77,1% de los encuestados están preocupados por las llegadas masivas a nuestras costas. Nuevamente, los votantes de todas las formaciones consultadas así lo consideran: un 91,8% de los populares, el 89,2% de los votantes de Vox, un 67,9% de los socialistas y un 52,8 de los de Sumar. Es, por ello, que para ocho de cada diez encuestados (80,2%) la inmigración es un problema para España. Todas los votantes de las formaciones –PP (93,8%), Vox (97,3%) y PSOE (72,9%)– excepto Sumar (47,6%) así lo creen. Ante la gravedad existente, también una amplia mayoría, siete de cada diez, (75,7%) considera, tal y como reclama Alberto Núñez Feijóo, que se declare la emergencia migratoria.

Mientras no llega ni ese pacto de Estado ni esas reformas estructurales, casi nueve de cada diez encuestados reclama un mayor control en las fronteras. Tanto los votantes del PSOE como del PP vuelven a coincidir en este aspecto. Así lo demandan el 99,3% de los electores populares, el 97,3% de los de Vox y un amplio 81,4% de los socialistas. En cuanto a los votantes de Sumar, un 49,8% así lo cree frente a un 46,2% que está en contra.

Para los participantes en esta encuesta, ante la disyuntiva entre si la inmigración es un problema de seguridad o humanitario, cinco de cada diez (52,7%) lo identifica con un asunto relacionado con la seguridad frente a un 44,7% que lo define como humanitario.