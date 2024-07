Abascal reta a Sánchez a que diga "a cuántas empresas llamó para que recibieran" a su esposa

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, a especificar "a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación pública llamó personalmente para que recibieran" a su esposa, Begoña Gómez.

Durante su réplica al jefe del Ejecutivo, que ha comparecido en el Congreso para exponer su "plan de regeneración democrática", Abascal ha afeado al presidente "que se atreva a hablar de regeneración democrática" cuando su esposa está "imputada por corrupción". Ha sido en ese momento cuando le ha retado a explicar "¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí (a la tribuna) y atrévase a decir que no llamó a ninguna", ha pedido Abascal, después de que el empresario socio de Gómez, Carlos Barrabés, declarara ante un juez que Sánchez estuvo presente en dos reuniones mantenidas con su esposa en La Moncloa.

Abascal ha ahondado en este asunto y ha preguntado a Sánchez por qué Gómez "dirige una cátedra en una universidad pública sin ser licenciada" y "por qué registró a su nombre un 'software' pagado con dinero público".

Asimismo, ha reprochado el hecho de que la esposa de Sánchez dé "clases sobre cómo captar fondos públicos, siendo él el que los reparte". También ha denunciado el "protocolo de seguridad vergonzoso" desplegado cuando Gómez fue a declarar a los juzgados de Plaza Castilla, en el marco de su imputación por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, más incluso que miembros de la Familia Real.

El líder de Vox también se ha referido al caso del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, que "tiene un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo, monta un despacho cuando comienza la investigación de la Guardia Civil y teletrabaja desde Portugal o Tailandia, tributando en el extranjero". "Este Gobierno está hundido en la corrupción económica, política e institucional", ha asegurado. "Corrupto hasta la médula", ha subrayado.

Por otro lado, ha aprovechado para arremeter contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por ejercer una "falsa oposición" al "pactar" con el Gobierno y el PSOE diversos asuntos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A juicio de Abascal, esto tampoco es "calidad democrática".

El líder de Vox ha trasladado a los populares que no es "ético ni estético" llegar a acuerdos con el PSOE, mencionando también los pactos para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE, la Junta Electoral Central, las comisiones parlamentarias en Congreso y Senado y el aumento de los diputados en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Sobre todo, ha afeado al PP "fingir discutir sobre calidad democrática" con el PSOE cuando no se han tomado medidas en este sentido en los últimos 40 años y "engañan a los españoles no cumpliendo sus compromisos electorales".

En este sentido, ha vuelto a proponer referéndums para que la ciudadanía pueda expresarse sobre temas de interés, como "las políticas de fronteras abiertas". Abascal ha recordado que este instrumento está previsto en la Constitución, pero únicamente se ha usado dos veces. "Las decisiones las han tomado ustedes solitos", ha denunciado el líder de Vox.