Abascal ve como "anomalía democrática" que el Rey tenga que recibir a los que han actuado como "organizaciones criminales" en Cataluña

Entre cuarenta y cincuenta minutos ha durado la conversación que el líder de Vox, Santiago Abascal ha mantenido con el Rey Felipe VI en la ronda de consultas para la formación de Gobierno. Abascal se estrenaba en esta rondan de consultas con el jefe del Estado y destacó, tras dicho encuentro, que había sido una conversación “franca” y “agradable”.

El Rey estrechó la mano del líder de Vox mientras le saludaba con un buenos días al que respondió Abascal con una inclinación de cabeza y añadiendo: "Es un honor".

La reunión con el líder de Vox empezó un cuarto de hora más tarde del horario previsto debido al retraso acumulado por el hecho de que el primero de los contactos del Rey en esta jornada, con la representante de Junts per Catalunya Laura Borrás, se prolongó algo más de lo previsto.

Durante la rueda de prensa que dio el líder de Vox posterior al encuentro con el monarca, resaltó la “anomalía democrática” que supone que se le haga al Rey tener reuniones “con diputados que no han jurado la Constitución” y lamentó que éste tenga que recibir a partidos que han actuado como “organizaciones criminales” en favor de dar un "golpe de Estado" como el que ocurrió en Cataluña, dijo. Una reflexión que no le trasladó al Rey, pero que Abascal transmitió públicamente ante los medios. “Consideramos que nuestro Estado no está teniendo los mecanismos de rapidez y contundencia para poder defenderse de los que quieren romper el orden constitucional”.

Abascal trasladó a Don Felipe su lealtad a la corona y “nuestra gratitud” por su “valentía” y su reacción institucional en el discurso que dio el 3 de octubre ante los medios de comunicación por lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Además, destacó que no apoyará la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno si finalmente el Rey le propone como candidato. “No votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez”, pero indicó que Vox “apoyará la decisión de cualquier gobierno dispuesto a restaurar el órden constitucional en Cataluña” con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A lo que no se niega Vox es a dialogar. “No vamos a evitar el diálogo político salvo con las fuerzas anti democráticas, pero creemos que Sánchez no va a hacer ninguna rectificación de sus políticas como para que pudiéramos tener un gesto”.

El líder de Vox también le trasladó al Rey la “complejidad de la política de los pactos” de la que indicó esta todo relacionado. Aún así, evitó a hacer conjeturas ante los medios sobre las alianzas para el futuro del gobierno de España.