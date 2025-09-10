La asesora de Begoña Gómez se niega a declarar ante el juez Peinado

La asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, no ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado por el delito de malversación de caudales públicos que le imputó este pasado agosto.

Ni cinco minutos ha durado dentro de la sala, después de que se acogiese a su derecho a no declarar en esta pieza separada del procedimiento.

Es la tercera vez que Álvarez acude a comparecer ante el magistrado, tras acudir, la primera, como testigo y, tras su primera imputación, como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en los que se analiza si pudo cooperar con la esposa del jefe del Ejecutivo.

En esta línea de investigación por la que ha acudido este miércoles a los juzgados Plaza de Castilla, el instructor del "caso Begoña Gómez" indaga en si pudo haber un desvío de fondos de la Administración -que se cuantificarían en su sueldo como alto cargo de Moncloa- en que hiciese para la esposa de Pedro Sánchez gestiones de su vida profesional privada.

Como evidencia la fotografía publicada hoy en exclusiva por LA RAZÓN en la que se ve a Álvarez participando en la firma de un convenio de la extinta cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Hay que recordar que está pendiente que desde Presidencia del Gobierno remitan al juez Peinado la identificación de las personas que fueron sus superiores en la Secretaría General de la que depende, formalmente, como directora de Programas.

Y, asimismo, tendrán que hacerle llegar datos de quién autorizó los pagos de los sueldos públicos que ha venido percibiendo en los últimos siete años, desde que entrase a trabajar en el Ejecutivo en el verano de 2018 en que el PSOE recuperó el poder.