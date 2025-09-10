Begoña Gómez admite que la asesora de Moncloa le acompañaba en "actos particulares": "Era mi amiga"

Begoña Gómez ha admitido este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado que la asesora de Moncloa investigada le acompañó "de manera puntual" en actos "particulares", de su vida profesional privada, porque "era su amiga".

"Jamás me ayudó en actividad profesional alguna", defendió, en cambio, la mujer del presidente del Gobierno, en respuesta a las preguntas de su abogado, según trasladan a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso.

De igual forma, la esposa de Pedro Sánchez ha reconocido ante el instructor que Cristina Álvarez "era conocedora" de su "agenda particular" y tenía acceso a su correo electrónico.

"Iba en copia y emitía y recibía correos", llegó a decir en su declaración de hoy, para después explicar que fue ella la que pidió "esporádicamente" a Álvarez que enviase algún mail vinculado a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La esposa del jefe del Ejecutivo lo justificó hoy en sede judicial asegurando que era necesario para "evitar solapamientos" con sus compromisos como pareja de la segunda mayor autoridad del Estado.

Gómez, que solo ha contestado a seis cuestiones formuladas por su letrado, ha explicado también que el nombramiento de Álvarez se produjo después de que en Moncloa le explicasen, cuando su marido llegó al poder, que las anteriores consortes habían tenido "entre 2 y 4 asistentes". Desconoce, en cambio, el proceso que precedió a su nombramiento como directora de Programas de Presidencia del Gobierno.

En Moncloa, según aseguró, le indicaron la elegida para ser su asistente debía ser una persona "de su confianza y entorno". En consecuencia, ella eligió a Álvarez por haber trabajado previamente con ella en una empresa privada y por ser su "amiga".

Asimismo, ha defendido la labor desarrollada por la alto cargo desde que fue nombrada hace siete años: "Ella ha cumplido perfectamente en el desempeño de sus funciones". Unas labores encomendadas que Gómez aprovechó para recordar: acompañamiento, gestión de sus agendas y coordinación de su escolta de seguridad.