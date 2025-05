Aguirre cree que el PP no ha sabido dar "la batalla cultural" y avisa de que solo Ayuso "habla de España

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este lunes que el PP no ha sabido dar la "batalla cultural", al mismo tiempo que ha reconocido que solo la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso "habla de España".

Durante la presentación de su último libro 'Una liberal en política' (2025, Ediciones Deusto) que se ha celebrado en la sede del grupo Abante en la capital, la también expresidenta del Senado ha cargado contra el 'wokismo', algo "terriblemente extendido en todos los centros de producción ideológica".

En la conversación moderada por el presidente ejecutivo de Abante, Santiago Satrústegui, Aguirre ha también aplaudido el próximo congreso del Partido Popular propuesto por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Respecto a este último, que ha definido como alguien que "no es exactamente un liberal", ha valorado positivamente sus dos últimas decisiones de apoyar a las nucleares y la oposición a la ley de vivienda.

La intervención de Esperanza Aguirre ha sido introducida por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado la trayectoria "generosa y valiente" de la exdirigente autonómica y sus políticas liberales al frente de la región.

Al acto han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz; y el exalcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano.

Aguirre, en su ponencia, ha admitido que el PP a lo largo de los años no ha sabido "dar la batalla cultural", a la vez que ha advertido que con dos cosas tan "ilusionantes" como "defender a España y defender la libertad", el partido debería de tener "unas mayorías abrumadoras".

Además, ha reconocido que al expresidente Mariano Rajoy la batalla cultural "le parecía un lío espantoso" y que en cambio a Pablo Casado "le convencieron" de que el resultado de 66 escaños en las elecciones generales de abril de 2019 "había sido culpa de haber dado un poquito de batalla cultural".

Al mismo tiempo, Aguirre ha lamentado la actual "división" de la derecha española, algo que, según ha explicado, se lleva arrastrando desde los tiempos de la moción de censura a Rajoy en 2018. Por contra, la expresidenta madrileña ha puesto en valor el liderazgo del PP con José María Aznar, quien consiguió, en sus palabras, unir a la derecha en sus diferentes sensibilidades.

"Aznar le entrega a Rajoy un partido con democristianos, liberales, conservadores y hasta algún socialdemócrata. Estábamos todos contentos, tranquilos, cómodos. La tramposa moción de censura hace que Mariano (Rajoy) dimita, y cuando dimite, pasa el Partido Popular dividido en tres: Ciudadanos, PP y Vox", ha reconocido Aguirre.

Aguirre, en su intervención, ha afirmado que los dos pilares para el futuro del país son "España" y la "libertad". Respecto al primer asunto ha pedido "reivindicar España y su historia", pues cuando los niños terminen sus etapas escolares "tienen que saber lo que es España, y sentirse orgullosos de ser españoles". Además, ha reconocido que actualmente "solo Ayuso habla de España" y ha lamentado que hay "muy pocas banderas de España hoy en día".

Respecto al tema de la "lucha por la libertad", Aguirre lo ha desgranado en cuatro vertientes: la amenaza a la libertad de expresión; la propiedad como fuente "de progreso"; la defensa del Estado de derecho; y la protección de la vida.

En relación con este último asunto, ha asegurado que los liberales no "están a favor del aborto y de la eutanasia" y que en cambio están "a favor de la vida y su defensa". "Nosotros creemos que el aborto no es un derecho, pero yo no voy a meter en la cárcel a nadie que aborte", ha sentenciado.