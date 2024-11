Aguirre usa a Franco para atacar al PSOE tras la DANA en Valencia: "Gracias a que el innombrable Franco desvió el cauce del Turia..."

España sigue conmocionada, una semana después, por la situación que atraviesa la Comunitat Valenciana como consecuencia de una de las mayores catástrofes naturales de su historia tras el paso de la DANA. Las intensas lluvias, que superaron todos los registros históricos, han causado inundaciones devastadoras quese han cobrado la vida de, hasta el momento, 217 personas, según datos oficiales, mientras que ha dejado a cientos más sin hogar y a otras tantas desaparecidas.

Mientras la región se encuentra sumida en el dolor y la conmoción, las labores de rescate y de limpieza continúan, al tiempo que la solidaridad se manifiesta a través de miles de voluntarios que se han unido a los más de 5.000 militares, junto a los casi 10.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la zona para ayudar a los afectados. Así, la tardía alerta y la falta de preparación ante un evento de esta magnitud han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de prevención y alerta temprana.

En este sentido, la lucha política por el relato y la necesidad de atender y esclarecer las responsabilidades políticas de lo ocurrido continúan. Así, una de las últimas en sumarse a la causa ha sido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien el pasado lunes realizó unas declaraciones que ahora se han hecho noticia.

Del agradecimiento a Franco a la crítica al Gobierno de Sánchez

"Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia; porque, si no, hubiera sido Valencia capital también". Así comenzaba la expresidenta popular sus declaraciones ante la prensa a su llegada al desayuno informativo organizado por LA RAZÓN al ser preguntada por lo acontecido tras la DANA en la Comunitat Valenciana.

Con estas palabras, la exmandataria popular expresó su agradecimiento a la labor del dictador por tomar la decisión de desviar el cauce del Turia su origen natural: Valencia capital, considerando que, de no haber sido así, las consecuencias hubieran sido peores.

"La reacción del Gobierno, en lugar de cumplir la ley de la Defensa Nacional y haber enviado al Ejército, no a la UME, pues resulta que han estado cinco días esta gente abandonada", atisbó Esperanza Aguirre, calificando lo ocurrido en Valencia de "una tragedia espantosa".

Poco después, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular arremetió contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el fin de depurar responsabilidades. "La ministra de Defensa, a mi juicio, tenía que dimitir inmediatamente", reclamó Aguirre, mientras expresó sus dudas sobre cómo se había actuado. "No sé, me da la impresión de que el Gobierno, o sus socios, no quiere ver a militares de uniforme, con la bandera de España, en la calle", algo que, para ella, "es una vergüenza nacional".

La pugna por las responsabilidades

A pesar de que los partidos tratan de depurar responsabilidades con la intención de obtener rédito político de ello, lo cierto es que, contra todos los bulos y falsas interpretaciones, el general Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, explicó la semana pasada en una comparecencia que, en el operativo que se está llevando a cabo, el nivel de alerta actual es el 2, por lo que "quien dirige la emergencia es la Comunidad Autónoma, quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad".

Así, Marcos aclaró que "es el director de emergencias quien nos dice dónde actuamos, y eso hemos hecho con disciplina", asegurando que "yo puedo desplegar y movilizar a mis hombres, pero yo no puedo entrar hasta que el director de emergencias de la Generalitat me autorice".

De esta manera, el jefe de la UME aseguró que sus equipos en Valencia estaban listos para actuar desde el primer momento en que empezaron las inundaciones, el 29 de octubre. "En cuanto vi lo que podía ocurrir alerté a 1.000 militares y en cuanto tuvimos luz verde para intervenir en el resto de la provincia se desplegaron 1.000 militares para que el pueblo de Valencia viera el miércoles al amanecer que estábamos ahí", pero reconoció que "no intervinimos rápidamente porque la meteorología nos lo impidió y por una cuestión de orden y disciplina: no podíamos añadir caos a una situación verdaderamente caótica".