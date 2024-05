Alfonso Guerra ve a Sánchez en una deriva "autocrática": "Está cavando su propia tumba"

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cree que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está adoptando un enfoque "peligrosamente autocrático" y está generando división "entre las dos Españas" tras haberse tomado cinco días para reflexionar si dimitía, en un gesto que el veterano socialista considera que no fue sino un "cálculo político". En estos términos se ha pronunciado en una entrevista en el diario británico 'The Times', en la que afea al presidente del Gobierno haber tenido al país en vilo durante cinco días para finalmente no solo anunciar que sigue sino que incluso intentará optar a un tercer mandato.

En su opinión, no es sino un "cálculo político" que "no es compatible con una democracia parlamentaria" como la española. "Esto es un estilo de gobierno presidencial, que recuerda las tensiones de los años 30 cuando un líder decía 'Yo decido y el pueblo escucha y aplaude'", ha subrayado Guerra, para quien "es una señal de su peligroso enfoque crecientemente autocrático".

El ex vicepresidente ha ridiculizado el argumento de Sánchez de que decidió seguir tras ver las muestras de apoyo, en particular la ocurrida frente a la sede del PSOE en Madrid, subrayando que hubo "pequeñas manifestaciones" de apoyo organizadas por el partido. Asimismo, ha incidido en que el sondeo favorable publicado el lunes por el CIS es obra de una entidad en tela de juicio por sus encuestas a medida del presidente. A juicio de Guerra, "lo que ha ocurrido ha provocado un grave deterioro de la imagen internacional de España". "Costó muchos esfuerzos construir el prestigio de España tras una larga dictadura durante la Transición, que puso a España en el mapa", ha recordado, asegurando que "recuperarlo costará mucho".

Por otra parte, ha advertido de que "un Gobierno que ataca a la prensa está cavando su propia tumba", en referencia a las críticas hechas por el presidente contra lo que ha tildado de "pseudomedios" y también contra algunos digitales por publicar informaciones en relación con las actividades de su mujer, Begoña Gómez.

"La prensa es un elemento central de la democracia. Existe un Código Penal para hacer frente a la difamación, no hay necesidad de más", ha esgrimido el antiguo dirigente socialista, para quien tampoco es "correcto" el argumento de Sánchez de que le corresponde al Gobierno asumir la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, ha criticado la "persecución del sistema judicial en un momento en el que los pilares de la democracia española se están tambaleando por los acontecimientos de 2017" en Cataluña por parte del presidente del Gobierno. Por otra parte, Guerra ha lamentado que el PSOE está "en declive" y que es "otro partido" con respecto al que había cuando él era vicesecretario general. Antes de terminar la entrevista, el antiguo vicepresidente mostró al periodista un ejemplar de la Constitución que llevaba consigo: "Es una vergüenza que haya ahora políticos que no la hayan leído". "Representa la conquista de las dos Españas, nos une", remacha.