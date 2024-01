Alfonso Rueda: "Vox no va a tener ningún escaño"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular en las elecciones gallegas, Alfonso Rueda ha respondido a las preguntas de los periodistas en el desayuno informativo ofrecido por La Razón. El dirigente gallego se muestra convencido en que la movilización para estos comicios será "alta" y vaticina que el PSOE gallego se escude ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como estrategia. " Nosotros explicaremos que hemos hecho en Galicia y cuál es la alternativa; una sucursal del Gobierno de España, traslada a Galicia".

Julian Cabrera, director de informativos de Onda Cero: Arranca una campaña en la que usted está obligado a conseguir sí o sí la mayoría absoluta. Una mayoría que fue conseguida por Feijóo. Ahora el perfil de candidato es distinto y la situación también. ¿Cuál va a ser el hilo argumental de su campaña?. ¿Un perfil bajo, ,alto, vender gestión, situar a Sánchez en el centro del tablero? ¿Qué va a hacer para evitar la desmovilización de la derecha?

Alfonso Rueda: El votante potencial del PP sabe lo que nos estamos jugando. Que nadie se confié por las encuestas. A todos nos gustan las que nos dicen que es posible. Hay una movilización alta puesto que la gente sabe lo que nos jugamos y cuál es la alternativa. O el Partido Popular o el multipartito de la izquierda, donde nadie sabe cuántos partidos hay. Supongo que ahora, en campaña, dirán que gobernarán juntos quienes no fueron capaces de hacer una coalición. Creo que va a ser una campaña de perfil alto. Yo tengo que vender gestión, pues formaba parte de los gobiernos que ha dirigido Feijóo en Galicia en los últimos catorce años. La gente va a examinar nuestra gestión y por eso la he explicado en estos últimos meses y lo seguiremos haciendo. Tenemos muchas cosas de las que “presumir”. No tengo interés especial en confrontar con Sánchez si no fuese porque hay cosas que dependen del Gobierno central.

El PSOE lo está fiando todo a Sánchez. Su balón de oxígeno es que aparezca para hacer alguna promesa, la que sea. Han convertido al presidente en el centro de la campaña y van a seguir basándose en eso. Nosotros explicaremos que hemos hecho en Galicia, que queremos hacer y cuál sería la alternativa; una sucursal del Gobierno de España, trasladada a Galicia.

Ángela Vera, periodista de La Sexta: Santiago Abascal repite en los últimos días, que si el PP no quería que Vox no se presentase a las elecciones gallegas tendría que habérsele ofrecido algún tipo de pacto, como incorporar a sus listas a dirigentes de Vox. ¿Esto de cara a futuro es posible o lo descarta?

Alfonso Rueda: Vox decidió presentarse. Todos manejamos sondeos y la sensación es que Vox no va a tener ningún escaño en las elecciones. Los apoyos que tenga Vox, supongo que la izquierda estará encantado, pensando en que parte de esos apoyos podrían ir a mi candidatura. Vox se va a presentar y no va a tener representación. Los votos de Vox serán muy celebrados, los que tenga, por la izquierda.

Carmen Morodo, adjunta al director en LA RAZÓN: La pasada semana vimos una foto de tres compañeros suyos con el presidente de Castilla-La Mancha. Se interpretó como una conjura en clave autonómica sobre el modelo de financiación. ¿Le hubiese gustado estar en esa foto? ¿Comparte el espíritu de lo que interpretamos?

Alfonso Rueda: Yo estaba en Fitur y no me avisaron, (dice entre risas). Es lógico. Que fácil sería evitar que estuviésemos hablando entre nosotros. Hay una declaración, la de Santiago, en la que ocho presientes autonómicos, incluido el señor Page, firmamos una declaración sobre principios básicos que creíamos que se podía llevar a una negociación multilateral sobre financiación autonómica. Es verdad que no son las mismas necesidades de financiación en Andalucía que en el noroeste, pero todo se puede hablar en su conjunto. Yo no me siento amenazado por esa conversación, ni nadie puede sentirse amenazado por la declaración de Santiago firmada por ocho presidentes autonómicos. Lo que estamos deseando es llevarlo a la mesa y discutirlo. Tengo claro que tendré que renunciar a alguna cosa para que el resultado final me satisfaga, y ellos, -en referencia al resto de barones del PP- también lo tendrán que hacer. Eso es lo normal.

Ahora, si quien tiene la responsabilidad, como ministra de Hacienda, de propiciar el acuerdo, de llamarnos a todos lo elude continuamente y mientras que vemos como comunidades que sostienen a Sánchez se les hacen transferencias de recursos, o se les condenan las deudas, es lógico que esto nos lleve a las comunidades a hablar entre nosotros y digamos qué está pasando aquí. Queremos que la ministra nos siente a todos juntos y nos pongamos a hablar hasta que nos pongamos de acuerdo. Al final llegaremos a un acuerdo por la cuenta que nos trae. En esto consiste la política, en ceder por el interés general.