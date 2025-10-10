Una "amiga" de Ábalos se quejó a una marca de lujo por uno de sus regalos

Jesica Rodríguez contaba con todo tipo de atenciones por parte de José Luis Ábalos. El exministro depositaba en su ayudante Koldo García la confianza de agasajar a una de sus "amigas". El exasesor y su exmujer tuvieron que arreglar el problema de uno de estos regalos porque la joven se quejó a una marca de lujo por el desperfecto que presentaban los tacones.

Este episodio se encuentra en los mensajes de WhatsApp intervenidos por la UCO de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo que investiga el Tribunal Supremo. Se remonta al 20 de marzo de 2019 y la protagonista del mismo fue Jesica Rodríguez la expareja del que fuera ministro de Pedro Sánchez.

La fecha coincide precisamente con la mudanza de esta joven a un piso en Plaza España que fue presuntamente abonado su alquiler por uno de los socios de Víctor de Aldama. La Guardia Civil ha localizado mensajes donde se comprueba que el exministro proporcionó todo tipo de lujos y regalos a esta joven. Desde joyas hasta viajes que eran abonados por Koldo García.

Los "regalos" a Jesica

Precisamente, en una de las conversaciones de Koldo con su exmujer se comprueba como Jesica recibió unos tacones de una marca de lujo con una joya rota. La chica escribió a la tienda y le pidieron disculpas por las molestias que le hubieran podido proporcionar.

Koldo compró unos pendientes a Jésica a petición de Ábalos por más de 1.000 euros: "Me quiere comprar cositas" Europa Press

A continuación, invitaron a la chica a desplazarse a la tienda física en la calle Serrano para que le cambiaran la pieza que estaba deteriorada. Koldo mandó este mensaje a su expareja que tuvo que ser la encargada de hacerse cargo del problema. "Ya tengo los zapatos", escribió.

Jesica Rodríguez, que está considerada como una de las "amigas" de Ábalos, recibió móviles de alta gama, flores o joyas de parte del exministro. A pesar de estos regalos en muchos mostró su disconformidad por detalles como que la "plata" no le sentaba bien porque era muy "blanca".