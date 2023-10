Amnistía y mutación constitucional

Ojo porque en los mentideros catalanes está circulando el runrún de que el pacto va mal y la investidura puede encallar. No sabemos si es reflejo de una realidad o simple estrategia para apretar a Sánchez y que le acabe dando cuánto pide a Puigdemont. Los demás protagonistas importan menos. Bildu se abonó al sí desde el primer momento, con la convicción de que tras la amnistía al golpismo vendrá la amnistía al etarrismo. Una cosa llevará a la otra, aunque todo a su debido tiempo. Sumar apenas pide poltronas y reconocer al Estado palestino. Lo primero está hecho, lo segundo sobre el papel también, pero solo para investir al timonel. A la hora de la verdad ni Sánchez ni nadie se atreverá a llevarle la contraria al lobby judío, a Estados Unidos y al núcleo duro de UE, que suelen ser lo mismo. Se aceptará la declaración sobre el papel, pero sin llegar a plasmarlo en la práctica, porque es materialmente imposible.

Otrosí: el PNV, que tampoco es problema porque se ha convertido en la bambarria útil de la negociación, al renunciar a hacer valer sus cinco diputados desde el momento en que rechazaron incluso hablar con Feijóo. Gran visión la de Ortuzar, convidado de piedra en el banquete del progre-globalismo, al que asisten los jeltzales para ver, no para comer. Eso si no pierden Ajuria Enea en las próximas autonómicas. Será un milagro lo contrario. Votarán sí a Sánchez y al comunismo yolando sin nada a cambio. Aitor no sabe qué careta comprarse para el próximo debate.

Claro que Junts es Junts. A Puigdemont le ha tocado la lotería y no se conoce a nadie que haya renunciado a cobrar el boleto premiado. Salvo que estés alienado o similar, que no es el caso del fugado.No va a tener Puigdi mejor oportunidad para eludir la cárcel, los juzgados, el banquillo y la condena pública, por muy pequeña que ésta sea. Huyó en el maletero, dejando en la estacada a los suyos, porque no soporta ni tan siquiera el calabozo. Por eso tensa la cuerda, bravea y pide más. Pero al final aceptará. El gordo sólo toca una vez. Y la amnistía es un gordo gordísimo. Que está ya atado, según la gente de ERC, enfangada en su propio berenjenal. De triunfar la absolución al procés, como parece, el candidato republicano tendría que ser Junqueras, no Aragonés, y a ver cómo se traga semejante sapo el molt honorable president. Aunque ERC tampoco será problema. Podría serlo Podemos, eso sí. Belarra no va a ejercer de muerta en el funeral morado. En la crisis de Gaza, la única que dice algo distinto a los demás es Belarra. La oposición al Gobierno dentro del Gobierno. Papel que no sabe hacer Yolanda, a la que odian ya tanto o más que a Errejón. Los cinco podemitas no se van a quedar quietos mirando como la vicepresidenta los liquida. No señor.

Aunque de lo que se habla ahora en los cenáculos peperos es de la mutación constitucional. Apunten bien. Lo que prepara el Frankenstein-2, según murmura el entorno feijoano, es cambiar la Constitución pero sin tocar su texto. ¿Cómo así? Pues a través de la holgada mayoría progre del TC de Pumpido. Cualquier cosa que lleve la oposición al Alto Tribunal será tumbada en favor de las tesis del Gobierno, se llame amnistía, sentencia de los ERE, renovación del CGPJ o referéndum de autodeterminación. El TC dirá que es constitucional incluso lo que evidentemente no lo es. A eso le llaman constructivismo. Una Constitución nueva sin cambiar el texto de la actual ni su vigencia. Lo que diga el TC irá a misa. No hay Magistratura más alta que pueda revocarlo. Sólo le quedaría a la oposición la ventanilla de Europa. Artículo 7 por vulneración del Estado de Derecho, y que sea lo que Dios quiera. Tal es ahora el ambiente genovés.