Análisis: Una lectura positiva para (casi) todos los partidos

Las encuestas no han fallado. EH Bildu y el PNV han empatado técnicamente. No obstante, se constata la pérdida de hegemonía del PNV. El buen resultado de los herederos de ETA no es baladí y confirma un cambio social importante en esta comunidad así como la pérdida de memoria de los jóvenes, principal granero de votantes de la formación que lidera Pello Otxandiano. Tal y como vaticinaron todos los sondeos, la llave de la gobernabilidad la tiene el PSE. Por otro lado, la política nacional mira de reojo y está por ver cuáles son las consecuencias del resultado de esta noche en el ámbito estatal. LA RAZÓN analiza con cuatro politólogos los resultados de anoche en el País Vasco.

[[H2:«Un resultado con poco impacto en la política nacional»]]

Manuel Mostaza, Director de Asuntos Públicos de Atrevia

En principio los resultados electorales de anoche deberían tener poco impacto en Madrid. Los resultados apuntan a una repetición del Gobierno entre PNV y PSE. Si el partido socialista, autónomamente, es capaz de negociar bien lo hace desde una posición de fortaleza mayor que hace cuatro años porque tiene más escaños de los que tenía y el PNV tiene menos. Buen resultado del Partido Popular, que sube un escaño. Gran resultado de EH Bildu. Por otro lado, el resultado de Sumar y de Vox está más ligado al sistema electoral vasco que a ser un buen resultado por sí mismo. Al elegirse 25 diputados resulta muy barato entrar en Álava. Ya le resultó a Vox hace cuatro años y ahora ha pasado lo mismo con Sumar. La otra noticia es que se confirma la desaparición de Podemos, que llegó a ser la mayor fuerza en el País Vasco hace unos años, en concreto en 2015.

[[H2:«El PNV tiene que hacer algo para frenar la sangría de votos»]]

Verónica Fumanal, Presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP)

Es un resultado histórico para EH Bildu. Por primera vez está compitiendo de igual a igual con el PNV en un empate. A nivel nacional, se ha hecho campaña contra el PSOE por los pactos con Bildu. Vemos como las realidades a nivel nacional y a nivel territorial son completamente diferentes porque todos esos ataques son absolutamente inocuos. A partir de ahí, es una buena noche para el PSE que consigue reeditar el Gobierno. También es una buena noche para la formación Sumar, que logra batir a Podemos, partido que se queda fuera del parlamento vasco. Por otro lado, Vox consigue quedarse dentro del parlamento gracias a la ley electoral, que hace los diputados sean más baratos en Álava. Para el PP es un resultado agridulce porque sube un escaño pero no consigue zafarse de Vox, por lo tanto va a tener esa presencia que les atenaza. Por último PNV tiene un problema. Va a revalidar el Gobierno pero bajan cuatro puntos.

Hay una tendencia claramente a la baja mientras Bildu está al alza y, por lo tanto, tendrán que hacer algún tipo de estrategia para intentar frenar esa sangría.

[[H3:[[H2:«El PP crece en uno de sus territorios más complicados»]]]]

Javier Martín Merchán. Politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas

Han sido unas elecciones muy singulares porque todos los partidos, sin excepción, pueden sacar una lectura positiva. El repunte de Bildu supone un punto de inflexión . El PNV, por su parte, obtiene uno de sus resultados más paupérrimos y eso es nota de preocupación y requiere de una reflexión, sobre todo porque su electorado es el de mayor edad mientras que el de EH Bildu es el más joven.

De cara a la negociación con el PSE, el PNV al haber ganado en votos legitima el pacto al que pueda llegar. Por su parte, el Partido Popular crece en voto en uno de sus territorios complicados mientras que Vox mantiene su escaño gracias a que en la provincia de Álava porque los escaños salen más baratos. Sumar obtiene su primer escaño, pero Podemos se lo ha peleado, por lo tanto, en clave interna no está tan claro que Sumar haya capitalizado el espacio a la izquierda de la izquierda. Todavía hay mucho partido en juego con las elecciones europeas a la vuelta.

«La participación vuelve estas elecciones a la normalidad»

Pedro Marfil. Miembro de la Asociación de Comunicación Política (ACOP)

La participación vuelve a la normalidad. Las elecciones del 2020 fueron especiales por el tema de la pandemia y porque se celebraron en julio. De todas maneras, en el caso el País Vasco, normalmente el tópico de cuanto mayor es l participación significa cambio, no se cumple. Sucedió, por ejemplo, cuando Patxi Lopez ganó en 2009. No hubo una participación espectacular y fue en la que se produjo cambio.

Es interesante ver como EH Bildu se convierte, sin prisa pero sin pausa, en el partido que aglutina todo el voto de izquierda en el País Vasco y, también, de la izquierda de la izquierda. Su mayor éxito ha sido fagocitar ese voto de Podemos y parte de ese voto de Sumar, que logra un escaño.