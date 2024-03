El PP anuncia que inicia el trámite en el Senado para llevar al Congreso ante el Tribunal Constitucional por la amnistía

El PP ha anunciado este martes que va a iniciar los trámites para pedir al Senado que lleve al Congreso ante el Tribunal Constitucional por la amnistía. En concreto, la portavoz de los populares en el Senado ha anunciado que, en primer lugar, se va a requerir formalmente al Congreso la retirada de la amnistía por "tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", tal y como han señalado los Letrados del Senado en un informe.

A partir de ese requerimiento formal, el Congreso tendrá un mes para responder. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Los Letrados del Senado consideran que se ha producido un conflicto de competencia porque la amnistía supone una "reforma encubierta de la Constitución", lo que forzaría a la Cámara Baja a dar trámite a esta ley por otra vía ya que, en ese caso, el peso de Congreso y del Senado sería el mismo.

"La posición del Senado es completamente distinta en el procedimiento de reforma constitucional, en que existe un bicameralismo perfecto, en el que pesa lo mismo la voluntad de ambas Cámaras en el texto final de la norma", señala el informe de los Letrados en que se basa la decisión del PP. En síntesis, el Senado considera que el Congreso está haciendo una "invasión" del "poder constituyente" de la Cámara Alta.

Para plantear un conflicto de competencias, el artículo 188 del Reglamento del Senado señala que lo puede hacer un grupo o 25 senadores a través de un texto escrito debidamente motivado. El primer paso para ello será plantearlo en un Pleno de la Cámara Alta para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley. Desde entonces, el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. "Por eso, señor presidente, señorías, quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a la retirada de la proposición de ley de amnistía, por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", ha señalado Alicia García.

Alicia García, encargada de hacer el anuncio en una interpelación al ministro Félix Bolaños, ha querido reivindicar el papel del Senado frente al Congreso. "En el Congreso, quien decide qué se aprueba y no es Puigdemont. Aquí es el PP. El Senado es la representación de todos los territorios, pero no solo eso, aquí legislamos, controlamos, porque no somos parlamentarios de segunda, ha señalado la portavoz popular.