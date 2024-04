El apoyo incondicional de la Corona al deporte español

La imagen de un joven Príncipe de Asturias al frente del equipo español en el estadio de Montjuic durante la inauguración de Barcelona 92 es parte de la historia del país. La emoción y el orgullo con el que Don Felipe –que formó parte del equipo español de vela– llevaba la bandera española traspasaba los televisores de los millones de españoles que siguieron en directo esa ceremonia.

En todos estos años ha sido constante y firme el apoyo de la Corona al deporte español. Desde que asumió la Jefatura de Estado en 2014, la Familia Real ha acudido a decena de actos oficiales relacionados con la actividad deportiva.

Sin ir más lejos, ayer, Don Felipe –tras entregar las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Cádiz– regresó a Madrid y, por la tarde, recibió en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a los integrantes del equipo de baloncesto del Real Madrid, con motivo de proclamarse campeón de la 88ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey.

No es el único acto de carácter deportivo de la Casa Real durante esta semana. Al contrario, Don Felipe y Doña Letizia presidirán hoy el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte, que hacen un expreso reconocimiento de personas y entidades que, bien por su directa actividad o iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. Entre los premiados de esta edición está el tenista Carlos Alcaraz y la campeona paralímpica de triatlón, Susana Rodríguez. Esta última hará historia al convertirse en la primera atleta con discapacidad en recibir este reconocimiento. Es una gala en las que los Reyes, además de entregar los premios, mantienen encuentros con los atletas y les trasladan su apoyo. Además, la categoría Premio Princesa Leonor para el mejor deportista menor de 18 años lo recibirá el jugador de balonmano Izan Almansa, y el Premio Infanta Sofía, será para la Fundación de Síndrome de Down Madrid. Aunque no figura en la agenda oficial, las dos hijas de los Reyes se encuentran en España por lo que podrían aparecer por sorpresa para hacer entrega de los premios.

Ya el sábado, el Jefe del Estado presidirá en el estadio de la Cartuja de Sevilla la final del campeonato de España Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol disputada entre el Athletic Club de Bilbao y Real Club Deportivo de Mallorca. Aunque es poco probable, es sabido que la hija pequeña de Don Felipe y Doña Letizia, la Infanta Sofía, es una apasionada de este deporte, pero, al día siguiente, tiene que estar de regreso a sus clases en Gales, por lo que es poco probable que acompañe a su padre como ya hizo el año pasado.

Los Reyes no dudan en vestirse con «La Roja» en las competiciones y mostrar públicamente su alegría cuando gana el equipo español o tristeza en sus derrotas. Cuando apoyan al deporte protagonizan tiernos momentos y rompen el protocolo fundiéndose en abrazos y besos como ocurrió el pasado verano cuando la Reina y la Infanta Sofía fueron testigo directo de la victoria de la selección española en el Mundial Femenino. Cabe destacar la labor de todos los miembros de la Casa Real a la hora de dar visibilidad a los equipos femeninos, un terreno que, poco a poco y con mucho esfuerzo, ya está en un merecido primer plano.