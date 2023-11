Arrancan la placa que conmemora el asesinato José Luis Prieto Gracia en Pamplona.

Los hijos del teniente coronel y ex jefe de la policía foral, José Luis Prieto Gracia, denuncian la desaparición de la placa que rendía homenaje y recuerdo a su padre, asesinado por ETA en 1981. Ocurrió el pasado sábado "con la misma cobardía y nocturnidad con la que actuaron los etarras un sábado 21 de marzo".

Javier, Matilde, Luis, María Jesús, Pilar, Lorenzo y Paz Prieto Sáenz de Tejada recuerda a un padre "sin miedo" que "confiaba en la providencia" y "murió de pie, como militar; en Navarra, por español; a las puertas de una iglesia, como cristiano y, del brazo de su mujer". La placa estaba situada junto a la parroquia del Huerto, y señalaba el lugar exacto del asesinato.

"Esta y otras placas, tantas como atentados con víctimas mortales cometidos en Pamplona, fueron colocadas en 2021 fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, ANVITE. Su objetivo es dejar constancia de los crímenes con que ETA aterrorizó y extorsionó políticamente a la sociedad española".

El mástil sin la placa Cedida

"Blanqueamiento"

Los hijos recuerdan que "resulta difícil no asociar este robo con la política de blanqueamiento de la banda terrorista ETA, a la que asistimos desde la disolución del brazo armado de la organización, que no de su contraparte política, y con el intento de hacer desaparecer de la memoria colectiva su actividad criminal. Los constantes homenajes a etarras condenados son otra acción más de la misma política". Denuncian el claro interés que existe "en borrar las huellas de un pasado marcado por la violencia y el sufrimiento, lo cual es inaceptable en un Estado de Derecho. La responsabilidad de estas acciones de tergiversación de la historia no puede atribuirse únicamente a la izquierda abertzale, liderada por Bildu. Es evidente que esta política carecería de efectividad si no contara con el consentimiento o la defensa, explícita o no, de otras formaciones con responsabilidad de gobierno. En Navarra, Geroa Bai, Podemos y el Partido Socialista de Navarra. En el caso del PSN, el más doloroso por lo que tiene de transformación y abdicación de principios que defendió durante mucho tiempo, no se puede obviar que las acciones y omisiones del PSN está alineadas, si no directamente inducidas, por la dirección nacional del PSOE.

"La reciente decisión del presidente Pedro Sánchez de pactar con Bildu y otros partidos independentistas para asegurar su investidura, a cambio de satisfacer sus agendas locales y nacionales, está levantando un muro entre españoles y ha generado una comprensible marea de indignación, a la que por supuesto nos sumamos. Ese tipo de acuerdos solo sirven de espoleta para actos vandálicos como la desaparición de la placa de nuestro padre en Pamplona.

Ni el PSOE ni otras formaciones van a modificar sus proyectos, es evidente. Las víctimas y las familias de las víctimas no vamos a cambiar de opinión ni queremos otra cosa que evitar el olvido. Somos y seremos símbolo y recuerdo permanente de la cruda realidad de lo que ETA era y es. Exigimos la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia que rezaba la placa robada, y esperamos verla pronto en su lugar cumpliendo la misión que le corresponde".