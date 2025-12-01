Así es Juanfran Serrano, el ex 'número dos' de Santos Cerdán y actual diputado del PSOE que comparece esta semana en el Senado

La comisión de investigación del Senado que analiza las distintas derivadas del 'caso Koldo' ha programado para este jueves la comparecencia de Juanfran Serrano, actual secretario de Política Municipal del PSOE y ex 'mano derecha' de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido.

Serrano acudirá como exsecretario adjunto de Organización, además de como diputado y exalcalde de Bedmar y Garcíez. Según el orden del día, su interrogatorio está fijado para las 10:00 horas del 4 de diciembre, después de que su citación haya sido promovida por el PP, puesto que ostenta mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Dicha comparecencia se producirá antes de la de Santos Cerdán, al que los populares también citarán a declarar, aunque aún no se ha concretado la fecha, tal como recordó en su momento la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Quién es Juanfran Serrano

La declaración de Serrano se enmarca en un contexto marcado por la reciente puesta en libertad de Santos Cerdán, tras casi cinco meses en prisión preventiva, y por el ingreso en la cárcel del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. Todos ellos, implicados en la supuesta red de cobro de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de contratos de obra pública.

De esta manera, tras hacerse público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, Serrano expresó en la red social X que se encontraba "en shock, triste y con mucho dolor" y afirmó que lo relatado por la Guardia Civil "no se corresponde con el Santos Cerdán" con el que ha trabajado "durante estos últimos tres años".

Diputado desde 2019: así ha escalado puestos en la nacional

Juan Francisco Serrano Martínez, conocido políticamente como Juanfran Serrano ha cursado Ingeniería Técnica Industrial (especialidad Mecánica) y un Executive MBA en Operaciones e Innovación por ESADE.

Sus primeros pasos políticos los dio en las juventudes socialistas locales y fue Secretario General de las Juventudes Socialistas en la provincia de Jaén hasta 2020. Entre 2015 y 2020 ejerció como alcalde de su municipio natal, Bedmar y Garcíez, y desde mayo de 2019 es diputado en el Congreso por Jaén.

Además, en la XV legislatura, ocupa cargos relevantes como vocal de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión de Reglamento y presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En los últimos años su perfil ha escalado dentro del PSOE nacional: tras la caída del hasta entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, Serrano asumió interinamente sus funciones en junio de 2025 y poco después fue confirmado como nuevo secretario de Política Municipal en la Ejecutiva Federal del partido.

Además, su nombre ha trascendido más allá de la gestión orgánica: ha sido señalado como uno de los artífices de movimientos políticos decisivos, como la moción de censura que devolvió el gobierno del Ayuntamiento de Jaén al PSOE, así como en negociaciones clave del partido a nivel nacional, incluida la reforma de la amnistía y las conversaciones con sectores independentistas.