El PP avisa de que el pacto PSOE-ERC es un "ejercicio de corrupción política"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra compareció ante los medios tras la celebración de la Mesa y Junta de portavoces del Congreso que “se celebra un mes y medio después de la última” y lamentó que “los problemas y asuntos importantes de los españoles han sido aplazados porque aquí estamos solo pendiente de lo que le pueda interesar a un prófugo de la justicia”.

Gamarra criticó que, “en lo único que estamos es en lo que piensa y qué decide Puigdemont” e indicó que la preocupación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol solo era el de “hacer hábiles los días festivos y días inhábiles” por si el prófugo de la justicia considera que hay que hacerlo esos días. El PP ha insistido en que “son inaplazables los debates y temas que importan,que afecta a Canarias”, por ejemplo.

El PP sigue reclamando que se fije la fecha, y si se fijan y son inhábiles “no pasa nada”. “El PSOE está permitiendo que los hilos de nuestra democracia los esté manejando desde la clandestinidad Puigdemont”.

Un pacto "fraude" y "corrupto"

Gamarra advirtió de que los acuerdos entre PSOE-ERC constituyen solo un principio de “todas las cesiones que está dispuesto a hacer, en las que el fin justifica los medios: la amnistía que significa la ruptura con la separación de poderes y que ya se puede intuir de manera velada o cuestiones que, seguro que no se están comunicando a la sociedad española”. Además, apuntó que se habla también de cesiones que Sánchez está asumiendo con tal de seguir siendo presidente de España que significan “hipotecas” a todos los españoles. "La hipoteca de algo tan importante como la igualdad de todos los españoles " está en juego lo que se traduce en términos de accesoa los servicios púbicos "porque la ruptura del marco de financiación autonómica significa que esa factura la vamos a pagar todos”.

Sobre la reunión mantenida en Génova en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a los portavoces parlamentarios para estudiar las medias a llevar a cabo ante " la gravedad" de los acontecimientos. La portavoz de los populares advirtió de que “alguien quiere que caigamos en la trampa de que éste planteamiento negociado entre dos partidos políticos (PSOE-ERC) es un planteamiento de Estado en busca de una mejor financiación”. Recordó que Sánchez lleva ya cinco años siendo presidente y cinco años llevan los presidentes autonómicos pidiendo una reforma de la financiación.“Esto no está en el marco de una mejor financiación autonómica sino a cambio de cuatro votos”. Sobre el Consejo de Política Fiscal indicó que es el marco para una reforma de la financiación. “El partido no cree en la bilateralidad de dos partidos” y recordó que los presidentes autonómicos ya se pronunciaron en el Senado alertando que no aceptarían una “financiación injusta para comprar siete votos con el dinero de todos los españoles. Es un ejercicio de corrupción política” al tiempo que recordó que la amnistía constituye un “fraude electoral”.