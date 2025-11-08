López Miras, el único barón que acude al congreso del PP andaluz tras la cancelación de Ayuso

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, será el único presidente autonómico del PP que participará en el 17 Congreso regional del Partido Popular andaluz, que arrancó este viernes en Sevilla y en el que Juanma Moreno, jefe del Ejecutivo autonómico, será reelegido como líder de los populares andaluces. También iba a acudir la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero ha tenido que cancelar por indisposición.

El 17 Congreso del PP-A, bajo el lema 'Siempre Andalucía', arrancó este viernes a las 16.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y se prolongará hasta el domingo, cuando se producirán las intervenciones de clausura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, según ha publicado Europa Press.

Concretamente, Díaz Ayuso y López Miras iban a intervenir a partir de las 12.00 horas de este sábado 8 ante el plenario del congreso, según se recoge en el programa del cónclave del PP-A. Finalmente sólo lo hará López Miras, el único asistente. Suele ser tradición en los congresos regionales del PP que los presidentes autonómicos del partido sean invitados.

En el 16 Congreso del PP-A, que se celebró en noviembre de 2021 en Granada, se desarrolló una mesa, con Juanma Moreno como anfitrión, en la que intervinieron los entonces presidentes autonómicos del PP Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alberto Núñez Feijóo (Galicia); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), y de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

En la jornada de este sábado, también intervendrán la eurodiputada Carmen Crespo y el secretario general del PP, Miguel Tellado, y también habrá una mesa con intervenciones de los alcaldes de capitales.

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18.00 horas de este sábado. El resultado de la votación se sabrá un par de horas después.

En el 17 Congreso del PP-A participarán 2.160 compromisarios por las ocho provincias, mientras que se prevé la asistencia de unas 5.000 personas y hay cerca de 200 periodistas acreditados.