Los barones del PP tildan de "abuso" y "sinsentido" el privilegio que se quiere dar a Cataluña

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, cree que aprobar una financiación "singular" para Cataluña sería "la consagración del privilegio" y la instauración de "la España de las dos, tres o cuatro velocidades".

En declaraciones a los periodistas tras presidir un consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) en Alicante, Mazón ha afirmado que esa financiación a la carta de Cataluña es "un abuso" y "no tiene ningún sentido". "Desgraciadamente estamos en el 'modus operandi' habitual del Gobierno cuando nos anuncia lo peor en la desigualdad", ha manifestado recordando lo ocurrido en cuanto a la Ley de Amnistía "por la necesidad de seguir en el sillón".

Según el jefe del Consell valenciano, la financiación singular es la consagración de la desigualdad de los servicios sociales en España, "especialmente de los sanitarios", y ha lamentado, que al igual que cree que pasó en el caso de los indultos a los políticos catalanes, se impulse una financiación singular por "la necesidad de sillones por parte del PSOE".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha calificado hoy de "intolerable" y "una quiebra del Estado constitucional" que se negocie un sistema de financiación singular para Cataluña, tal y como ha apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado un frente común de las autonomías, incluidas las socialistas.

Rueda ha protagonizado esta mañana un encuentro con la prensa organizado por el Foro ABC donde ha asegurado que "un territorio con privilegios a costa de los otros territorios es intolerable, no es aceptable que se haga a cambio del apoyo parlamentario a Sánchez y quizá, a cambio de gobernar en la Generalitat, aunque no sabemos si es de verdad eso lo que quieren", ha señalado en alusión a las negociaciones de los socialistas con ERC.

En ausencia de convocatoria de la Conferencia de Presidentes, "que Sánchez se niega a reunir incumpliendo su deber, es lógico que hablemos, y no solo con autonomías gobernadas por el PP, también otras autonomías socialistas están diciendo lo mismo; fíjense Asturias. Aunque el Gobierno intente dividir, creo que no caeremos en el error de romper un acuerdo para un trato multilateral, lo intentarán pero no lo lograrán".

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la comunidad "no va a consentir que ninguna negociación" de la financiación autonómica "permita sacar tajada a unos pocos en perjuicio de los demás".

Así, ha mostrado el rechazo "de pleno" de su Gobierno regional a la "bilateralidad" en las negociaciones del Ejecutivo central a raíz de la financiación singular que Pedro Sánchez ha ofrecido a Cataluña, ante la que ha advertido que los cántabros "van a reaccionar". "Vamos a ser beligerantes al máximo y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar" en las instancias judiciales si la propuesta se materializa, ha advertido.

Buruaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras la comparecencia que ha ofrecido este martes junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien ha preferido no pronunciarse sobre el asunto hasta que no haya una propuesta concreta sobre la mesa.

La Junta de Extremadura ha advertido este martes, ante la posibilidad de plantear una financiación "singular" para Cataluña, que la comunidad "está muy cansada" de que "unos se sienten a la mesa a comer, y otros tengamos que esperar a que terminen y comernos las migajas".

Ante esta situación, "ha llegado el tiempo de que Extremadura se siente a esa mesa", según ha destacado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, quien ha reafirmado que así "se lo reconoce la ley, la Constitución", y por que le "corresponde por justicia social, por todo lo que hemos tenido que sufrir como agravios a lo largo de todos los años como extremeños".

Por este motivo, el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura ha señalado que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es convocar la Conferencia de Presidentes", y a raíz de ahí, celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que "no hay lo uno sin lo otro".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida, Bautista ha defendido que "Extremadura tiene que sentarse en un organismo multilateral", ya que según ha resaltado, "no se puede ir a negociaciones bilaterales donde nadie sabe lo que se habla", ha dicho.