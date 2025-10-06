Begoña Gómez pide a Peinado que Presidencia informe sobre los "antecedentes" de asesoras como la suya

Begoña Gómez pide ahora al juez Juan Carlos Peinado que practique nuevas diligencias de investigación antes de resolver si la acerca a un juicio ante tribunal de jurado por malversación de caudales públicos en el uso que hizo de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, insta al instructor a que reclame a Presidencia del Gobierno los "antecedentes que le conste con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno".

Su defensa pide que se requiera la "delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo" las personas que dieron asistencia a las antecesora de la mujer de Pedro Sánchez en su papel institucional.