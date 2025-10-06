Vox presentará una querella por malversación contra el Gobierno tras pagar los billetes de vuelta a los españoles de la Flotilla

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado esta mañana que la formación de Abascal presentará una denuncia por malversación contra el Gobierno de España después de que este haya asumido el pago de los billetes de avión de los primeros 21 españoles que llegaron ayer a nuestro país tras ser retenidos por viajar a bordo de la Global Sumud Flotilla.

Durante la rueda de prensa ofrecida en la sede nacional del partido, Fúster ha acusado a los integrantes de la misión humanitaria de haberse pegado "un tremendo crucero" en su travesía rumbo a Gaza, hasta que fueron arrestados por Israel.

En este sentido, el portavoz de Vox ha criticado con vehemencia que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España haya abonado los billetes a los activistas propalestinos, a los que se ha referido como "exhibicionistas de la Flotilla", al tiempo que ha considerado que se deberían haber pagado ellos dichos billetes.

"Esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían pagarlo de su bolsillo. ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda? Uno va a lo que va y tiene que tener previsto los medios de vuelta o lo que sea", ha espetado el político de Vox.

Por todo ello, el partido verde ha anunciado que presentará una denuncia por malversación contra el Gobierno de España, ya que se debe investigar si se ha hecho un "uso impropio del dinero". Al mismo tiempo ha advertido que esta denuncia podría llegar a transformarse en una querella criminal "en cuanto se recaben más datos".

También se querella contra el Gobierno por las protestas de La Vuelta

Fúster también ha anunciado que su partido presentará otra querella contra el Ejecutivo "por la interrupción violenta, alentada, promovida y consentida" por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, en la que hubo manifestaciones en contra del genocidio en Gaza.

Así lo ha indicado Fúster después de recordar que ya anunció que los servicios jurídicos del partido estaban estudiando lo sucedido porque tenía "claros indicios de delito"; algo que, a su juicio, no puede quedar "impune".