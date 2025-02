Belarra presume ahora de apartar a Monedero "cuando nadie miraba"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha presumido este sábado de que su formación tomó medidas contra el cofundador del partido Juan Carlos Monedero antes de que se publicaran testimonios señalándole por acoso sexual. "Actuar cuando nadie mira es lo difícil y nosotras lo hicimos por compromiso ético y feminista, no por presión mediática", ha recalcado. "Tenemos un país donde a los hombres con poder sólo se les aparta de sus responsabilidades cuando se desata la crisis mediática, pero en Podemos actuamos cuando nadie miraba, y esa es una diferencia muy sustancial con lo que estamos acostumbrados a ver", ha incidido volviendo a contrastar la actuación de Podemos contra la de Sumar ante el caso de su ex portavoz parlamentario Íñigo Errejón.

Ha sido en declaraciones a los medios antes de un acto en favor de la Tercera República, cuando la dirigente morada ha sacado pecho por su actuación cuando tuvo conocimiento del testimonio de las víctimas, en 2023. "Lo hicimos porque queremos poner el centro a las víctimas, protegerlas y proteger su voluntad, por eso actuamos como actuamos", ha dicho, antes de quejarse de que, a su juicio, la cobertura mediática que se está haciendo de este asunto "sólo tiene por objetivo golpear a Podemos".

Curiosa esta victimización política y personal de Belarra antes de denunciar que, precisamente, las víctimas y sus testimonios no están "importando" a nadie más. "Hicimos lo que teníamos que hacer para poner en el centro a las víctimas, que nos pidieron anonimato y discreción. Y eso implicaba, progresivamente, retirar a Juan Carlos Monedero de todas las actividades públicas del partido para garantizar que nuestra organización es un espacio seguro para todas las mujeres", ha resumido.

Por su parte, del sector feminista clásico del PSOE, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha insistido en la necesidad de ser "muy estrictos" en la defensa de los derechos y la libertad de las mujeres al ser preguntada sobre las acusaciones de presunto acoso sexual al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero Calvo se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas antes de participar, junto al ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, en el "Ágora: la defensa del autogobierno" del XV Congreso Regional del PSOE de Andalucía. Cuestionada sobre las acusaciones de violencia sexual que han trascendido sobre Monedero, Calvo ha incidido en que "andamos en un mundo en el que la violencia contra las mujeres no solamente no retrocede, sino que avanza". "Tenemos a muchas chicas jóvenes con nuevas fórmulas de delitos contra su libertad sexual", en referencia a la sumisión química.