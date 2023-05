Abel Caballero vuelve a reinar en Vigo

Vigo ha vuelto a ser fiel a Abel Caballero. El candidato socialista, 16 años ya de alcalde, volvió a arrasar ayer en las urnas al conseguir de nuevo una holgada mayoría absoluta con 19 concejales, con el escrutinio al 92,36%, que otorga al Partido Popular cinco ediles, uno más que en 2019, lo que le consolida como segunda fuerza política en el Consistorio.

No se esperaban sorpresas y no las hubo, por lo que el exministro retendrá el bastón consistorial, con el resto de fuerzas políticas condenadas a una representación menor. También mejora sus resultados el BNG de Xabier Pérez Igrexas, que obtiene tres escaños (dos más que en los anteriores comicios) y un 11,11% de los sufragios a costa del naufragio de Podemos-Marea de Vigo, que no levanta cabeza y sigue sin entrar en el Ayuntamiento vigués.

La quinta victoria electoral de Caballero se traduce, al cierre de esta edición, en un 61% de los votos, pese a que la lista encabezada por el candidato socialista se deja por el camino un concejal y seis puntos porcentuales respecto a 2019.

La candidata popular mejora los resultados del PP en las elecciones de hace cuatro años, pero el respaldo al PP sigue muy lejos del PSOE en el municipio. Fernández Tapias tenía ante sí una tarea ímproba, desbancar a uno de los alcaldes de España más longevos y mediáticos –la repercusión de sus campañas de iluminación navideña de la ciudad así lo atestigua–, y aunque les separan nada menos que catorce concejales, el Partido Popular ha conseguido mejorar sus resultados este 28-M.