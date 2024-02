"Cada día se agranda el abismo entre Interior y los agentes de la Policía y la Guardia Civil"

Policías nacionales denuncian la postura del PSOE al votar en contra de la propuesta (formulada por la CEP) de que la pertenencia a las Fuerzas de Seguridad sea considerada una profesión de riesgo. “La negativa del PSOE en el Parlamento europeo resulta especialmente dolorosa e injusta y profundiza el abismo que ya existe entre el Ministerio del Interior y el conjunto de los policías nacionales y guardias civiles”, subrayan.

El PSOE y las formaciones afines a sus socios de Gobierno han votado en contra de tramitar por vía de urgencia una propuesta de la Confederación Española de Policía (CEP), registrada en diciembre de 2023 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuyo objetivo era reconocer la profesión policial como de riesgo, ante el aumento de las agresiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en nuestro país y en el resto de Europa.

Pese a ese voto en contra de sus portavoces en ese órgano del legislativo europeo, --subraya la CEP-- la iniciativa saldrá adelante al haber encontrado el apoyo del Partido Popular, de los Europeos Conservadores (ECR) y de Renew, por lo que será sometida a debate y votación en una próxima reunión de la Comisión de Peticiones, el 19 de marzo, antes de que finalice la actual legislatura y se renueve el Parlamento Europeo.

En la petición mediante la que se instaba la toma en consideración de esa propuesta, vía urgencia, se recuerda que “la escasa protección jurídica que ofrecen la mayoría de Estados miembros a sus agentes, está propiciando una sensación de impunidad entre los criminales que están dispuestos a emplear la violencia contra ellos”, añadiendo que “cada día que pasa sin el respaldo jurídico apropiado, más policías son heridos, fallecen en acto de servicio o se suicidan, condicionados por la presión de su trabajo”.

Por eso, recuerda nuestra iniciativa, “si los encargados de hacer cumplir la Ley y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE, no tienen los suyos protegidos, se quebrantan los principios fundacionales de la Unión, se incumple la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y pierden la integridad física y psíquica miles de policías de la Unión Europea”.

“Ese voto en contra, que de haber salido adelante habría supuesto que el legislativo europeo no hubiese podido analizar la reivindicación de este sindicato, incrementa más la sensación de que el ministro ya no cuenta con la confianza del conjunto de los profesionales de la seguridad pública de España, que vuelven a comprobar que no hay un solo compromiso real y tangible en el refuerzo de la seguridad física y jurídica de los policías nacionales y guardias civiles”, subraya la CEP.

“En cualquier caso, el PSOE tiene una oportunidad de oro, el próximo 19 de marzo, para enmendarse a sí mismo, rectificar y mostrar su respaldado a que esta reclamación pueda ser votada y tramitada en el Parlamento Europeo, como prueba de apoyo a la labor sacrificada y arriesgada que ejercemos los miembros de las FSE en España”, concluye.