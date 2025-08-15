"Caso Leire Díez": una acusación pide que la UCO acceda al USB que entregó en Ferraz

Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en la causa contra la "fontanera" del PSOE, reclama al instructor que requiera a la Fiscalía la entrega del USB que Leire Díez dejó en la sede de Ferraz.

Esta unidad de almacenamiento, tal y como recuerda la asociación al juez, contendría las "documentos y grabaciones" sobre fiscales y jueces, relacionados con casos que afectan a los intereses del partido, contra los que habría maniobrado. Por ello, se investiga a Díez por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y está citada a declarar el próximo 11 de noviembre.

Tras recibirlo, el Partido Socialista aseguró que había remitido a la Fiscalía General del Estado los 224 gigabytes de información que alberga en su interior.

La acusación pide que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que, posteriormente, analice el material y compruebe si los archivos digitales que se mandaron al Ministerio Fiscal son todos los que originalmente albergaba el USB de Díez, o este pudo sufrir "modificaciones" de algún tipo en su contenido.

Hazte Oír quiere que el juez Arturo Zamarriego autorice también la intervención de los móviles y cuentas de correo electrónico que utilizaba la fontanera política entre el 1 de abril de 2021 y el pasado 31 de mayo, periodo de tiempo en el que habría estado buscando información sensible para utilizar contra miembros de la propia UCO, del Poder Judicial y la Fiscalía.

Asimismo, solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que requiera a la formación socialista que aclare "la relación que tuvo y tiene" con la exmilitante. "Si fue afiliada, ocupó un cargo orgánico o fue contratada", pero también si esta recibió "alguna prestación económica por sus posibles servicios".

De confirmarse que existió una relación económica entre el partido de Pedro Sánchez y Díez, la acusación apunta ya a que la necesidad de conocer "el importe de los pagos, las fechas y el concepto", así como si le facilitaron alguna línea telefónica, móvil o fija, o algún mail de carácter profesional.