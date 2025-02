El «caso Monedero» salpica a Irene Montero ante su regreso

El «caso Monedero» ha puesto contra el espejo a Podemos, que siempre ha hecho de la causa del feminismo su razón de ser. Ahora, la gestión del partido ante las denuncias de agresión sexual contra Juan Carlos Monedero hace que se tambaleen los principios más básicos de la organización. En la órbita de la izquierda se comienza a cuestionar la tolerancia del partido con esta lacra, puesto que lejos de predicar con el ejemplo han tapado un escándalo de consecuencias todavía impredecibles. Pero todavía hay algo que para los morados puede ser más letal. Las versiones contradictorias de la dirección sobre su actuación ante este asunto ponen en riesgo el perfil feminista de Irene Montero en un momento en el que se prepara su vuelta a la política nacional. Esta valoración comienza a coger vuelo en el entorno morado. Los ecos del «caso Errejón» y la factura que ha causado a Sumar sobrevuelan en el cuartel general morado, donde veían como crecían en las encuestas a costa de la debilidad de Yolanda Díaz.

El «hermana yo sí te creo», nacido al albur de la sentencia contra los acusados de La Manada, que los condenaba por abuso y no por violación, fue un lema del que el partido se ha alimentado en estos años. Ahora se le vuelve en contra por las sombras sobre la gestión del «caso Monedero», pues en esos momentos ostentaba el Ministerio de Igualdad con Irene Montero como ministra. Varios excargos del partido consultados creen que el caso puede pasarle factura por su «pasividad» ante los testimonios de los que tuvieron conocimiento en 2023 contra Juan Carlos Monedero por presunto acoso sexual. En círculos morados piden ya cuentas a la número dos del partido. «Si lo sabía, su labor era predicar con el ejemplo. Irene siempre ha defendido a la víctima con o sin denuncia frente al acosador y ahora lo ha tapado. ¿Qué ejemplo es ese»?, reflexionan las fuentes consultadas. Por contra, ni en la dirección ni en los territorios hay un ápice de rebelión ante la falta de mano dura de la organización. No hay ya sectores críticos.

Y es que el partido siempre ha defendido la credibilidad de las víctimas frente a la interposición de una denuncia. Es por eso que ello choca con su reacción actual ante los comportamientos inapropiados por parte de su cofundador. En la órbita morada sacan a colación una frase de la activista africana Audre Lorde que lucía en una camiseta de Irene Montero cuando la cascada de reducciones de pena o excarcelaciones a violadores a causa de la entrada en vigor de la «ley del solo sí es sí» golpeaba políticamente a la ministra Montero. «Tu silencio no te protegerá», se leía en su camiseta. «¿Por qué ha callado ahora?», se preguntan. Es por eso que por ahora Montero no ha respondido ante la prensa, tan solo ha atendido a la plataforma que dirige Pablo Iglesias.

Ante las sombras sobre la actuación de la dirección, fuentes oficiales del partido defienden la confidencialidad y el respeto a la voluntad de las víctimas. Lo cierto es que esa «voluntad» de no continuar la denuncia, por parte de las víctimas, no está clara. El área de feminismo de Podemos, dirigida entonces por Ángela Rodríguez Pam, número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, recibió en septiembre de 2023 una denuncia en la que alertaban de que la conducta de Monedero pasaba por «tocamientos en cintura y trasero» a «mujeres jóvenes» y otra acusación de «violencia sexual». La formación asegura que remitió entonces a la denunciante a la Comisión de Garantías, órgano que le pidió rellenar un formulario que esta no terminó formalizando. Ante esto, el partido defiende que la víctima decidió «no continuar» con el procedimiento y es por eso que justifican su inacción o no expulsar a Monedero.

Lo cierto es que las víctimas han asegurado a Eldiario.es que no recibieron tal formulario, a pesar de que comunicaron a la dirección sus nombres y datos de contacto. El partido asegura que actuó «de forma correcta» y con «discreción» porque las víctimas se lo pidieron. «Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer», defendió la líder de Podemos, Ione Belarra. Lo cierto es que no apartó a Monedero. Tras recibir la primera denuncia, Belarra agradeció el trabajo «incansable» del cofundador cuando anunció que dejaba el «Think tank» morado. Incluso, en un acto, reivindicó a su compañero, conociendo las denuncias. Al menos hasta diciembre de 2023, continuaba en los chats de los órganos de dirección y hasta enero de 2024 colaboraba con Iglesias.