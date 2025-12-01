El juez cita a los peritos de la Guardia Civil y de Cerdán por los audios de Koldo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a los agentes de la Guardia Civil que elaboraron la pericial sobre los audios de Koldo García y también a los expertos que redactaron el informe que aportó Santos Cerdán, para el próximo 11 de diciembre. El instructor les convoca para que detallen las conclusiones de sus trabajos sobre las ocho grabaciones que encontraron en el registro del domicilio de Koldo García y que desvelaron aspectos muy relevantes como el presunto reparto de mordidas.

El instructor del caso Koldo quiere saber si las conversaciones de los audios se grabaron directamente de los terminales de Koldo en los que se localizaron o bien pudieran proceder de otros archivos. El objetivo es, dice, descartar que este material probatorio pudiera haber sido objeto "de alguna clase de manipulación, corte o edición". "Existiendo, acerca de estos extremos, discrepancias entre los diferentes informes aportados a la causa, procede convocar a los expertos que emitieron aquéllos al efecto de que comparezcan ante el Tribunal a fin de aclarar, completar o precisar el resultado de sus pericias", expone.

Cabe recordar que los agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyeron que los audios de Koldo no estaban manipulados.