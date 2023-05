Cesado el consejero de Melilla al que la Policía detuvo como implicado en el fraude del voto por correo

El presidente del Gobierno de Melilla ha decretado el cese de el cese de Mohamed Ahmed Al-Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, “revocándole en su caso todas las delegaciones efectuadas por esta Presidencia”, según publica el Boletín de la Ciudad Autonoma. Al Al es uno de los detenidos por la Policía en la operación contra la compra de votos por correo y se negó a prestar declaración ante el juez.

Entre otras cosas, se le atribuye la contratación del polémico concierto de Morad que costó 207.000 euros y que trajo aparejados 18 contratos menores, según denunció el Partido Popular. También, el concierto no menos controvertido de Kiko y Shara que costó 56.200 euros, pero al que no se le dio publicidad desde la Ciudad Autónoma, ni siquiera desde sus redes sociales y no fue nadie.

Decreto de Cese jmz

En el decreto de cese se indica que se publica “en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Asimismo, que podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a partir de su notificación, o bien, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa competente, en el plazo de dos meses. No obstante, podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, había mostrado su preocupación tras la operación policial con varios detenidos que se ha llevado a cabo este martes en la ciudad autónoma, entre ellos un consejero, y había asegurado que cesaría a miembros del Gobierno si su situación legal así lo requiere. A través de Twitter, De Castro ha afirmado que, como presidente de la Ciudad Autónoma, está pendiente del alcance judicial que pudieran tener los hechos de las últimas horas en Melilla, por los que se ha mostrado muy preocupado. " Mi deber es preservar el Estado de Derecho y los intereses de Melilla", ha justificado De Castro antes de avanzar su disposición a cesar a miembros del Ejecutivo si su situación legal así lo requiere, aunque sin precisar en ese momento nombres.

De Castro preside el Gobierno de Melilla, integrado por Coalición por Melilla (CPM) como partido mayoritario con cinco consejeros y tres viceconsejeros, y el PSOE que, aunque tiene cuatro diputados en la Asamblea, solo tres de ellas forman parte del Ejecutivo debido a que fue cesado como consejero en octubre de 2021 y se quedó con el acta.

De Castro fue el único diputado que consiguió Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Melilla en las elecciones de 2019, pero fue expulsado del partido en abril de 2021 y, aunque la formación naranja le pidió que entregara el acta de diputado, la mantuvo y sigue en el Grupo Mixto de la Cámara, como desde el inicio de legislatura..