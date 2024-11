Los chats entre Lobato y Sánchez Acera en los que filtra el mail del novio de Ayuso: "Sácasela"

Pilar Sánchez Acera le envió a Lobato a las 08:30 horas del 14 de marzo una imagen del mail en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso planteaba un acuerdo de conformidad al fiscal de delitos económicos Julián Salto por dos delitos de fraude fiscal que presuntamente habría cometido. Así se desprende de los chats que entregó en una notaría Lobato y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La jefa de gabinete de Óscar López le avisa al entonces líder del PSOE de Madrid que tenga "cuidado con los datos personales", pero le asegura que "se puede sacar" en la sesión de control al Gobierno autonómico que ese día se celebró en la Asamblea y donde él aún ejerce de portavoz parlamentario socialista.

"Sácasela en la pregunta", le insiste Acera, para que lo utilice como un ataque político a la presidenta madrileña en la sesión parlamentaria. "Un quien miente señora Ayuso, ¿usted o su novio? Parece que usted", le propone a Lobato que le diga.

"La imagen de la carta es potente", dice, en referencia, al mail que le acaba de pasar y en relación al que se investiga al fiscal general del Estado y a la provincial de Madrid ante el Tribunal Supremo por revelación de secretos.

Acta notarial Lobato LR

Lobato le contesta, diez minutos después, preguntándole si "se ha publicado en algún sitio esta carta" ya que observa, y así se lo transmite, que "no tiene fecha".

Es más, el portavoz socialista le pide saber "como tenemos" este mail y repite la pregunta que parece importarle, "¿se ha publicado en algún sitio?", en algún medio de comunicación.

La jefa de gabinete de López le dice que obra en su poder "porque llega", sin dar más detalles, y apunta a que "la tienen los medios". Sánchez Acera le transmite que, para "estés más respaldado", "van a ver" si se ha publicado ya, y "si es así, te lo digo". Le plantea también que "si no, la tienes en retaguardia", para echar mano de ella en otra ocasión, se entiende, que para hacer daño políticamente a Ayuso.

Acta notarial Lobato LR

Lobato le transmite con un "si, porfa" su interés porque hagan las debidas comprobaciones de si ya se conocía públicamente o no. "Es buena para explicar en rueda de prensa con la propia carta, pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía", le advierte.

Sánchez Acera, entonces, le pregunta "a qué hora tienes (la rueda de prensa), a las 10:00, ¿no?". El político que ha declarado hoy como testigo le aclara que es a las 11:05 horas de aquel 14 de marzo.

Sánchez Acera no lo entiende y quiere saber el por qué de esa hora para comparecer públicamente. "Salimos todos a esa hora ahora. Hoy salgo yo el primero. Y luego cada 10 minutos todos los demás. Antes eran antes del control. Ahora después", le aclara sobre la rueda de prensa posterior a la sesión de control en la Cámara.

Acta notarial Lobato LR

Tiempo después, a las nueve y media, le pasa un enlace de El Plural en que se publica este mail del novio de Ayuso, una noticia publicada solo media hora antes y, por tanto, Lobato ya tenía el mail antes de su publicación en prensa. "Ya está", celebra Acera, y, seguidamente, le propone que diga "usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje". No consta ningún mensaje más en la consigna notarial que realizó y que hoy ha tenido que entregar al Supremo.

El "famoso" acta notarial

Juan Lobato acudió a una notaria el pasado 6 de noviembre del madrileño barrio de Chamartín para dejar por escrito y con la autoridad de fe pública que ofrece un acta de este tipo cómo Pilar Sánchez Acera, alto cargo de Moncloa, le pasó el mail que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso le envió al fiscal de delitos económicos Julián Salto de cara a llegar a un acuerdo de conformidad por un presunto fraude fiscal que Alberto González Amador habría cometido por valor de 350.000 euros.

El ya exlíder del PSOE en Madrid quiso que hubiese "constancia" de la conversación que mantuvo por Whatsapp con Sánchez Acera con el objeto de buscar la "mejor defensa de sus intereses".