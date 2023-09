Clamor en Madrid contra la amnistía y por la igualdad de todos los españoles

Lleno y repleto de banderas. Miles de personas se concentraban desde antes de las 11:00 horas en la plaza de Felipe II convocados al acto que ha organizado el PP "Por la igualdad de los españoles" para protestar contra la amnistía al procés con la que pagaría Pedro Sánchez a los independentistas ante una futura investidura del mismo. Y es que ésta se ha convertido en un bazar donde un "sí" se vende al mejor postor. Por ello, antes del arranque de las intervenciones, el partido proyectó varias veces el vídeo con las declaraciones del jefe del Ejecutivo en funciones, lo que provocó la reacción de los asistentes que gritaron enérgicamente "fuera, fuera" a la pantalla.

La cinta del PP arranca con las declaraciones de Pedro Sánchez, cuando decía primero que no iba a permitir que "la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas" hasta las declaraciones de los últimos meses y semanas, incluyendo la concesión de indultos a los condenados por el procés.

Después, en el mismo vídeo el PP recoge algunas manifestaciones de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en las que asegura que él no va a llegar al Gobierno de España "sin defender la igualdad de todos los españoles". "No nos vamos a callar", dice Feijóo en la cinta, para añadir que el "privilegio de unos pocos es el perjuicio de todos" y que "un ciudadano que vota independentismo no vale más que un ciudadano que vota la unión de todos los pueblos de España", unas palabras que han provocado los aplausos de los asistentes.

"Sánchez mentiroso"

Algunos de los ciudadanos se concentraron con carteles donde se podía leer en las que se lee "Sánchez mentiroso" o "Feijóo fijo". En otro panel de una bandera de España aparece el mensaje '¡"Puigdemont a la cárcel, Sánchez a la mierda" o "Puigdemont a prisión". También corearon "Sánchez dimisión" mientras a las 12:00 resultaba ya imposible acceder a la plaza principal debido a la acumulación de personas que se concentraban.

Los dos expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, llegaron custodiando a Feijóo donde repitieron el mensaje de unidad del partido, la misma que quieren para toda España.

En primera línea se situarán también los barones territoriales del PP que llegaron casi como "galácticos" mientras el "speaker" los anunciaba. Todos ellos se han desplazado a Madrid para acompañar al presidente de su partido en este acto, que se produce dos días antes del debate de investidura en el Congreso de los Diputados.

Decenas de autobuses

El PP lleva días animando a acudir a este acto, en el que espera superar las 10.000 personas. "Vamos a llenar la plaza de Felipe II por la igualdad de todos los españoles. España no está a la venta", ha animado estos días el PP desde sus redes sociales, y cumplió.

El PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso, que ejerce como anfitriona, también se ha volcado en la convocatoria, con más de 100 mesas informativas y reparto de folletos para una respuesta "masiva".

Aparte de esa movilización del PP madrileño, las organizaciones territoriales han realizado un gran despliegue, fletando autobuses. Así por ejemplo, el PP que lidera Juanma Moreno movilizará unos 50 autobuses desde Andalucía, con militantes y afiliados principalmente, que congregará a unas 2.500 personas. Desde Castilla y León también tienen programados alrededor de 25 autobuses, si bien fuentes del PP regional han indicado a Europa Press que al ser una región con muchas provincias próximas a Madrid, habrá muchos militantes que viajen en AVE o en coche, como sucede con Castilla-La Mancha.