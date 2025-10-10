La Comisión de Venecia advierte que el modelo de Bolaños para renovar el CGPJ no cumple con los estándares europeos

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha aprobado un dictamen en el que asegura que ve problemas de "politización externa e interna" en las dos propuestas de modelos de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitió el órgano español para reformar el sistema actual, firmadas cada una de ellas por un sector del CGPJ --progresista y conservador-- y con recomendaciones opuestas. No obstante, matiza que la propuesta de los vocales conservadores cumple con los estándares europeos, a diferencia del modelo que proponen los progresistas y que avala el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Según ha informado este viernes, en el dictamen recuerda que los miembros de instituciones como el CGPJ "deben ser jueces elegidos por sus pares de forma que se garantice una amplia representación del poder judicial"; sin embargo, avisa de que el sistema de elección debe estar protegido no solo de "la influencia política externa" sino también de "la politización interna".

"Es decir, no solo de la interferencia directa de actores políticos, sino también de la dependencia indirecta o la alineación con dichos actores, en particular a través de las asociaciones judiciales", apunta.

La Comisión de Venecia se pronuncia a petición de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que se dirigió al órgano consultivo del Consejo de Europa después de que el Pleno del CGPJ aprobara en febrero las dos propuestas que surgieron en su seno -una del bloque conservador y otra del progresista- sobre el modelo de elección de los vocales.

El sector conservador propuso que en la elección de los doce vocales de procedencia judicial votaran todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo en el momento de publicarse la convocatoria. Es decir, que abogan por que esos doce vocales sean elegidos por sus pares "sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección".

Por su parte, el bloque progresista planteó que los jueces participasen de forma "directa" en la elección de los doce vocales judiciales, pero con el aval posterior de las Cortes Generales. Según detallaron, el proceso se dividiría en dos fases: la de participación, que incluiría a todos los miembros de la carrera judicial que se encuentren en servicio activo; y la de elección, donde entraría el Parlamento.

La Comisión de Venecia subraya que "las dos opciones desarrolladas por el CGPJ difieren principalmente en la participación del Parlamento en el proceso electoral". A su juicio, la propuesta de los conservadores "cumple con el estándar de elección entre pares, pero no es suficiente para descartar la politización interna, y recomendó medidas adicionales".

Sobre la propuesta de los progresistas, sostiene que "si bien introduce una fase de elección directa por los jueces, no cumple con el estándar de elección entre pares, ya que deja la decisión final en manos de un órgano político".