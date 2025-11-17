Los Comunes piden al Gobierno retirar el título al Rey Juan Carlos I por hacer "apología del franquismo" en sus memorias

El portavoz de Los Comunes, Gerardo Pisarello, ha cargado esta mañana contra el Rey Juan Carlos I, al que ha acusado de haber hecho "apología del franquismo" tras la publicación de sus memorias en el libro 'Reconciliación', que por el momento solo se ha publicado en Francia.

En este sentido, el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados ha interpelado al Gobierno de Pedro Sánchez para que tome cartas en el asunto y, a través de un Real Decreto con la Ley de Memoria Democrática en la mano, le retire el título de monarca.

"Es indecente que Juan Carlos I haya hecho declaraciones públicas en un libro en el que hace apología del franquismo. Esto es inadmisible. Creemos que debería aplicársele la Ley de Memoria y debería ser sancionado, y quitarle de una vez por todas el título de rey", ha expresado Pisarello durante una rueda de prensa desde la sede del partido.

A colación, el diputado de Sumar ha hecho referencia al contenido del libro de memorias de Don Juan Carlos de Borbón, en el que el monarca reconoce la labor del dictador Francisco Franco con frases como "le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político [...] Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí".

En este sentido, este nuevo requerimiento de Los Comuns llega justo en la misma semana en la que se conmemorará el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, que falleció dos días antes de dicha efeméride.

Piden que sea el Consejo de Ministros el que inicie el procedimiento

Para el secretario primero de la Mesa del Congreso, "el franquismo no solo no ha desaparecido, sino que se ha reforzado con las propuestas de la ultraderecha", motivo por el que, a su juicio, considera que este "sigue perviviendo en el Poder Judicial y en sectores importantes de grandes empresas del Ibex", así como "en la monarquía".

Por este motivo, Pisarello ha reclamado que sea el Consejo de Ministros, a través de la Ley de Memoria Democrática y mediante un Real Decreto, el que inicie el procedimiento de retirada del título de Rey a Juan Carlos I de Borbón.

"Exigimos al PSOE que le aplique la Ley de Memoria y revierta el título de Rey emérito a Juan Carlos I con un Real Decreto", versa un breve comunicado en el perfil oficial de X de Los Comunes.

Finalmente, Pisarello ha vuelto a reclamar que la comisaría de Via Laietana sea declarada como espacio de memoria "libre de usos policiales" y se convierta "en un centro de referencia internacional" al estilo de la ESMA de Buenos Aires (Argentina) o el museo de la Topografía del Terror de Berlín (Alemania).