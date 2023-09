Un concejal de UPN recomienda a Sánchez que compruebe cómo viven los constitucionalistas en los pueblos gobernados por Bildu

“Señores del Gobierno. Altas esferas del país. Aquí pasó lo que pasó. Vivimos lo que vivimos y aguantamos como aguantamos. Fuimos leales a nuestro país, a la Constitución y a la democracia. Antes de someterse a una posible investidura, invito personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a mi casa, a vivir una semana en Leiza, y luego buscamos otro alojamiento para pasar una semana en Etxarri Aranatz”.

Así se ha expresado esta mañana el concejal de UPN por Leiza, Sivestre Zubitur, en el acto de homenaje al guardia civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA en esta localidad hace 21 años. Al acto han asistido numerosas personas, entre ellas la viuda del agente, que también tomó la palabra.

“A Sánchez le invito a que vea las calles y coma con los vecinos constitucionalistas para que le expliquen cómo vivieron y como viven, a que se acerque a los cuarteles de la Guardia Civil, y luego, si su conciencia se lo permite, acepte los votos de Bildu. No antes. Pero no. Aquí presidentes y ministros no han venido más que para atentados y funerales”.

Por su parte, la viuda María José, ha señalado que los de ETA mataban para generar miedo y dolor. “Para conseguir sus objetivos políticos, su independencia, su dictadura lingüística. ¿Perdieron? No, España porque aquellos que no han condenado el terrorismo deciden el futuro de nuestra patria a cambio de cesiones bochornosas. Perdió España porque, para mantener el poder político, existen partidos que tanto en Navarra como en España no tienen ningún complejo en pactar con esta gente.Perdió España, porque parte de sus mejores hijos están muertos, y quienes jalearon a los asesinos hoy deciden el futuro del País. ¡ Pobre España! ¿De verdad para esto hemos sufrido tanto?”.

“Yo --añadió-- hace veintiún años que no tengo marido, no tengo paz y no tengo justicia. Hace ya años que me siento abandonada por los gobiernos de mi País. Y como yo, muchas víctimas”..